【襲擊判囚】涉街站與議員助理爭執　兼職侍應涉襲擊女子囚4周准保釋

▲ 31歲區議員男助理被裁定普通襲擊罪成，於西九龍裁判法院被判監禁1個月。（資料圖片）

深水埗區議員劉家衡的31歲男助理，擺街站時疑遭1名49歲男子襲擊，兩人早前被控公眾地方打鬥罪及後撤控；該男子另涉當時襲擊1名女子，經審訊被裁定普通襲擊罪成，今（16日）於西九龍裁判法院被判監禁1個月。裁判官判刑時指，案發時社會氛圍撕裂嚴重，被告暴力程度不算輕微，對事主手腳並用及指罵事主一方「人渣垃圾」，報告亦指被告並無悔意，故有必要判處監禁；被告獲准以現金5,000元保釋候訴。

被告尹載道（49歲）早前經審訊後被裁定1項普通襲擊罪名成立。控罪指，被告於2020年5月29日在深水埗元州街162號外襲擊女子余凱琳。

辯方今求情時指，被告早前向感化官指自己案發時可以放開該女子，交由警方處理，惟被告堅持自己沒有襲擊對方，故感化官不建議判處社會服務令，惟辯方仍希望裁判官盡量判處監禁式刑罰。

裁判官判刑時指，被告在審訊後被定罪，而被告在審訊曾提出辯解，但遭法庭拒絕接納，認為被告只是編作捏造，報告亦指被告並無悔意。

裁判官續指，被告於案中使用暴力程度不算輕微，根據途人拍下的片段，被告當時情緒激動，手腳並用，而兩名事主並無還擊，只是抵擋，途人亦有叫被告住手，惟被告沒有理會，直到警員到場喝止，被告更曾罵事主一方「人渣垃圾」。

裁判官指，2020年社會氛圍仍撕裂嚴重，參考上訴庭案後，認為有必要判處監禁式刑罰，最終判處被告監禁4星期。

辯方申請保釋待上訴，被告獲裁判官批准以現金5,000元保釋，須每周報到1次及不准離港。

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記者：王仁昌