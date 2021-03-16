【不日成婚】陳家樂衛詩雅分別支持曼聯利物浦　為愛隊鬧出小風波

▲ (左起)文彼得、陳家樂、衛詩雅、陳偉豪、陳肇麒現身《不日成婚》優先場。

英皇電影與古天樂天下一電影破合作製作及發行十部港產電影，頭炮為陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅（Michelle）、談善言（阿談）、朱栢康（朱康）、岑珈其、楊偲泳（Renci）合演的愛情喜劇《不日成婚》。

《不日成婚》日前舉行「波友場」，邀得球星陳偉豪、陳肇麒及文彼得偕同一班球迷先睹為快，導演陳茂賢、家樂、Michelle、阿談、朱康、岑珈其及Renci現身戲院答謝支持，場面熱鬧。

▲ 「波友場」反應熱烈，家樂、Michelle、珈其與部分球迷齊穿波衫入戲院。

穿波衫捧場

在《不日成婚》「波友場」內，有球迷穿上心儀球隊的波衫捧場，氣氛十足，支持曼聯多年的陳家樂不甘後人，既穿上愛隊波衫，更伙拍好兄弟岑珈其齊齊模仿球星般奴、普巴及連格特的入球招牌慶祝動作。至於衛詩雅就身穿利物浦波衫力抗陳家樂。



導演陳茂賢拆解英超兩大勁旅與《不日成婚》的微妙關係：「《不日成婚》改編自真人真事，我認識一對情侶，男生是曼聯球迷、女生則是利物浦球迷，由最初勢成水火，到最後水乳交融，各自都要放棄很多東西，我想將這段關係寫出來，放進大銀幕。」

▲ 陳家樂與衛詩雅互相鬥氣。

曼聯對利物浦

戲中阿佳（陳家樂飾）與可怡（衛詩雅飾）正因為分別支持曼聯與利物浦而鬧出小風波，但同時亦成為兩人永難磨滅的回憶；家樂表白心迹，自己也是個忠心耿耿的曼球粉絲，陳導演卻不時挑戰他的底線，營造出不少火花及笑位。

家樂開玩笑道：「導演在對白方面，不斷出現踐踏曼聯的說話，我本人非常反對，甚至想過為這些說話而推戲……」

至於Michelle笑著補充：「是不是因為片酬太高，所以決定繼續拍下去？」家樂回應：「坦白說，片酬並不是太高，但結果我都妥協了，因為劇本實在寫得太好，而且香港電影，一定要支持！只有一件事我堅決不做，就是導演有提議過，要我穿利物浦波衫，真的不可以！」果真是曼聯的鐵粉。

▲ 《不日成婚》一眾演員現身「波友場」。

三大球星讚有共鳴



同時，家樂大爆《不日成婚》劇組一個小秘密：「我們有個『忍笑龍虎榜』，如果忍不住笑NG，次數最多那位演員，就要請大家食飯！」

朱康、珈其、Renci都猜測家樂「大熱勝出」，陳茂賢導演卻說家樂憑一招力挽狂瀾：「本來陳家樂應該要輸，但他好醒，明明忍不住笑，竟順勢繼續演下去，然後解釋：『這是我的演技方法！』又真的拿他沒法！」導演補充，暫時仍在「點票」當中，誰是終極「忍笑」大輸家，尚是未知之數。



專程捧場的球星陳偉豪及文彼得讚劇本貼地、喜感十足，陳肇麒（陳七）則說，《不日成婚》亦有令人眼濕濕的感動位：「結婚、唔結婚、結定分，好多人都會有同感嘅一部戲！」