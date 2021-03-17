【爆肌家庭】受爆肌父子啟發媽媽不甘當平凡主婦　特訓1年50歲師奶變身健美皇后

▲ 日本一位50歲媽媽受丈夫及兒子啟發，「操肌」變成健美皇后。

家人的影響力甚大，日本一位50歲媽媽，受愛健身的兩父子啟發，決家一同「操肌」，只用了短短一年時間，便由四肢纖瘦的師奶變成健美皇后，令兒子驚嘆「她厲害得不像人類！」。

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媽媽曾對健美反感

日本綜藝節目《世界仰天ニュース》近日訪問了一個愛健身的家庭，兒子宮田智矢和父親宮田勝實，都是日本健美比賽的常客，經常一同參賽，鬥個你死我活。為了保持身材，他們常叫媽媽美雪準備健身菜式，包括雞胸肉、雞蛋、蘋果等。有時候兒子因過度飢餓而失眠，會進食狗糧充飢，令媽媽感到無奈。

美雪本身對健美極為反感，因兒子曾為了成為健美運動員，而放棄大公司的錄取資格；平日亦會對她煮的東西多加要求，令她不禁大罵，

我已經煮飯支持你還要嫌三嫌四，快點放棄好了！

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一年特訓變成健美皇后

雖然美雪覺得麻煩，但仍然日復一日為兩父子準備健身菜式，期間開始對健美產生興趣。早前她迎來50歲生日，突然對主婦生活生厭，決定挑戰自己，與父子一同進行訓練，並以參加健美比賽為目標。

只用了短短一年時間，美雪由四肢纖瘦的師奶變成健美皇后，奪得全日本女生健美總冠軍。兒子見證媽媽的改變，感到驚訝，

她本來是一位極其普通的師奶，只用一年變得如此厲害！我也要努力追上她的腳步才行。

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責任編輯︰王明芳