【育兒心得】完美主義孩子易陷入挫敗抑鬱　心理學家︰父母勿將孩子能力與成績掛勾

▲ 心理學家指出完美主義孩子背後往往有對自己的要求高的父母。

「我一早説不想參加這個比賽，我都說我做不到，你看看，我真沒用……哇！」子峰便拿著朗誦比賽第二名的獎杯，在頒獎禮後撲進父母懷內嚎哭起來，父母除了感到無奈，也為這個完美主義孩子而惆悵懊惱。每件事都力求完美、害怕失敗、遇到自己未做到最好便會不斷責怪自己，甚至放棄，會否是你家中完美主義孩子的寫照？

完美主義孩子易將過失放大

每個孩子與生俱來都有獨特的氣質脾性，有些孩子比較隨意慢熱，有些孩子個性倔強好勝，氣質脾性本身沒有好壞之分，完美主義孩子通常具有勤奮自律、對自己要求高及積極進取等特質，如果在合適的場合，往往能成為推動力鞭策自己，爭取好表現，然而，如果不計代價追求完美標凖，對自己過度嚴苛，吹毛求疵，久而久之只會令自己陷入挫敗抑鬱情緒當中。

即使是小出錯，完美主義孩子傾向將過失放大成為自我責備的聲音「如果做不到完美，我就是一無是處」，這種「非黑即白」想法往往引起消極焦慮的情緒，淹沒了理性積極信念，甚至對新事物也感到抗拒，因為孩子害怕失敗。

接納不完美的自己

害怕失敗，往往因為錯將焦點放在犯錯可能帶來的負面後果，即使子峰拿到第二名的佳績，他卻只想到自己拿不到最好，於是很失望。在面對失敗及表現未如理想的時候，父母不妨鼓勵孩子接納不完美的自己，寬容看待自己的限制，明白每個人也有自己的長處及短處，經歷失敗是人生必經的過程，不強求自己完美，接納不完美，也可以完滿。

子峰從輔導中逐步領悟到「儘管做不到完美，我也有盡力而為及其他長處」，並寬恕體諒自己的不足。同時，透過靜觀等練習，子峰學習覺察自己的情緒，明白經歷失敗時的害怕、失落及沮喪情緒，學習紓緩情緒方法，釋放不安的思緒，並從中檢視方法改善自己的學習表現。

父母勿將孩子能力與成績掛勾

完美主義孩子背後往往有對自己的要求高的父母，強調競爭的社會氣氛亦容易令父母將孩子能力與成績掛勾的價值觀，為彼此都帶來無形的壓力。在教養路上，子峰父母回想原來盡力把「最好」給孩子，一心希望子峰「贏在起跑線」，卻忽略把眼光放回當下，子峰父母終於覺察，只顧為未來焦急，倒不如與孩子一起學習好好專注現在，放下執著，或許能發掘到更多孩子的潛能天賦，也能讓自己更能享受教養路上的風景。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 臨床心理學家 陸詠詩博士