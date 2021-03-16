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【新冠肺炎】今日新增18宗確診個案　13宗本地感染包括2宗源頭不明個案

社會 14:03 2021/03/16

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今日新增18宗確診個案。（曾耀輝攝）

衞生署衞生防護中心公布，今日（16日）18宗新增確診個案，至今本港個案累計11,330宗（包括11,329宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中5宗為輸入個案，2宗為源頭不明的本地個案，其餘11宗與本地個案有流行病學關連。

2宗源頭不明個案如下：

  • 個案編號：11319：41歲女病人，居半山區帝景園第3座。她沒有病徵，於3月15日根據舊山頂道指明「受限區域」的限制與檢測宣告，接受檢測，同日確診。病人為一名美國駐香港總領事館人員，最後上班日期為3月12日。
     
  • 個案編號：11323：38歲男病人，居銅鑼灣大坑道16號。他於3月10日出現流鼻水病徵，3月14日遞交樣本，其後確診。病人為一名資訊科技工程師，最後上班日期為3月15日。

另外11宗與本地個案有流行病學關連如下：

  • 個案編號：11314：42歲男病人，居半山區秀麗閣
  • 個案編號：11315：36歲女病人，居堅尼地城泓都海軒第一座
  • 個案編號：11316：33歲男病人，居西營盤萬林閣，3月13日發病。
  • 個案編號：11320：40歲男病人，居半山區帝景園第3座
  • 個案編號：11322：43歲男病人，居半山區興華大廈Ｍ座
  • 個案編號：11324：10歲女病人，居何文田督察級警察宿舍Ｃ座
  • 個案編號：11325：38歲男病人，居何文田督察級警察宿舍Ｃ座
  • 個案編號：11326：11歲女病人，居何文田督察級警察宿舍Ｃ座
  • 個案編號：11327：41歲女病人，居何文田督察級警察宿舍Ｃ座
  • 個案編號：11328：48歲女病人，居錦田高埔村
  • 個案編號：11329：1歲男病人，居半山區濂溪別業

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記者：郭詩詩

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