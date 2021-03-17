【食不安心】黑心果農為保鮮違規賣「農藥柑」 浸泡農藥2個月不腐爛

▲ 沃柑浸泡抑菌農藥2個月不腐爛。

為防止水果腐爛，不少果農都會使用抑菌農藥再推出市場。不過有媒體發現，廣西有果商為沃柑保鮮，擅自調高抑菌農藥稀釋濃度，亦漠視至少30日農藥降解期，直接上市販賣，引起食安憂慮。

據《澎湃新聞》報道，記者暗訪調查，發現沃柑經採摘後被送到洗果廠，需進行清洗、打蠟並浸泡抑菌農藥保鮮。浸泡過程中，會混合使用多種抑菌農藥，如抑黴唑、咪鮮胺、24滴、百可得等。浸泡後，這些沃柑未過「安全間隔期」消除農藥，便直接送往市場銷售。

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多種抑菌農藥的說明書均明確指明，產品用於柑橘作物上，處理後距離上市的安全間隔期為30日至45日。不過農藥商及洗果廠均表示，「可以直接上市」。

經理更指，如對洗果廠的除菌劑不放心，擔心沃柑運輸途中腐爛，果商可自行購買除菌劑繼續添加，通常可以保障一到兩個月不腐爛。

水果批發果商劉罡（化名）接受訪問時表示，受利益驅使，一些果商未嚴格按照規定的用量進行稀釋，浸藥水後也沒有進行必要的儲藏降解，待農藥消除。

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柑橘行業協會會長：無需間隔安全期等待上市

針對事件，廣西柑橘行業協會會長許立明回應指，使用保鮮劑是國家明確容許的，在一定用量上對果品和人體沒有傷害，也無需間隔安全期等待上市。

不僅是柑橘，其它的水果都用保鮮劑，況且柑橘有皮，可以剝皮吃。也沒有人超量使用保鮮劑，因為要考慮成本，所以不用擔心。

農村部農藥處：違規使用可舉報

澎湃新聞以果商身份向農業農村部農藥處諮詢，一名工作人員稱，必須嚴格按照規定的用法用量使用除菌劑，如果水果浸泡除菌劑後沒按照要求進行處儲藏降解，很有可能會在果面留下藥物殘留，對人體造成傷害，一旦發現有違規使用的情況，可向當地農業廳舉報。

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責任編輯：羅嘉欣