【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案於高等法院續審。（經濟日報資料圖片）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（16日）於高等法院續審。女童生前就讀的幼稚園老師今出庭作供，指Z於搬家前是一個開朗愛笑的小朋友，在課堂上熱衷舉手分享自己的事，學習能力及個人衛生等均沒有問題，惟搬家後便變得沉靜，亦會於校內早餐時間向老師要求更多食物，曾經有一次更吃了3碗麵。

女童Z生前就讀的幼兒園兩名老師今分別出庭作供，其中Z就讀K1時的班主任林老師供稱，Z剛入學時很快便適應校園生活，喜歡跟其他小朋友玩耍，亦是一個開朗的小朋友。

根據Z的學生手冊，她當時已不容易哭泣和憤怒，亦可保持個人清潔，坐下、站立和步行的姿勢均正確，而Z亦已可自行上廁所，毋須使用尿布。

Z於K1第一個學期已能達致大部份學習目標，例如可以自行洗手和掉垃圾，四肢協調亦沒有問題，語言表達能力有顯著進步，解難能力亦不錯。

林老師又指，自從Z於2017年8月搬家後，Z便變得不如從前般願意說話，林指Z以往在校內熱衷舉手分享她週末和假期怎樣過，但自從搬家後便變得沉靜，鮮有舉手，即使老師主動問及，她亦「合埋口唔出聲」。

林又指2017年9月起，Z開始在校內早餐時間會要求較多食物，例如一般小朋友在家吃過早餐後，回校通常連一碗麥皮或粉麵都無法吃完，但Z卻會再三要求添食，曾經有一次更吃了3碗麵。

另外，Z於就讀K2及K3期間的班主任梁老師則供稱，Z是很喜歡笑的小女孩，亦很想得到老師的注意，她亦很樂於跟老師分享自己喜歡什麼，上課時喜歡舉手答問題，亦樂於助人，身體活動和學習能力均正常。Z在校內亦非常整潔，而且很喜歡吃東西。被問及Z在2017年8月期間曾缺席10天，梁一度落淚，並需暫停作供。

梁其後確認Z的校內特殊事件紀錄表中，紀錄了Z曾經發音和表達不太清晰，但並不影響其日常對話，她仍可表達喜歡或不喜歡什麼，若然她急需上廁所亦能清晰表達。案件下午續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝