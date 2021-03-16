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【甜蜜負擔】不孕父母不甘長女寂寞欲誕多一胎　意外懷5胞胎日沖40支奶

育兒經 16:40 2021/03/16

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美國一對不孕夫婦人工受孕意外懷上5胞胎，指照顧女兒令他們疲憊不堪。

照顧一名初生嬰兒已不是容易事，更何況要同一時間照顧5個。美國一對不孕夫婦5年前誕下長女，數年後希望生多一名孩子陪伴女兒，遂再度接受人工受孕。豈料竟懷上5胞胎，更全為女孩。如今一家8口樂也融融，不過夫婦憶述5名女兒出生後需要日沖40支奶，每周換420塊尿片，在2歲後活力充沛，照顧她們累得筋疲力盡。

美國夫婦Adam和Danielle Busby，以及他們6名女兒。（Adam Busby IG圖片）

綜合外媒報道，美國休斯敦一名男子Adam Busby和妻子Danielle於2003年相識，交往2年半後決定結婚。婚後一直努力「造人」但不成功，其後被醫生判斷不孕。在接受人工受孕後，兩人於2011年成功誕下長女Blayke。直至長女4歲時，兩夫婦希望生多一個孩子陪伴Blayke，繼而再次進行人工受孕，沒想到最後竟然懷上5胞胎，令他們又驚又喜。

在懷孕期間，Danielle需要每天攝取4,500卡路里，以確保吸收足夠營養。當她懷孕28周時，因胎兒開始爭奪肚內空間和營養，醫療團隊決定為Danielle剖腹生產。5名女兒Hazel、Ava、Parker、Olivia和Riley最終在2015年平安出世，全部身體健康，不過體重卻不足2磅。

日沖40支奶　每周換420塊尿片

當接了5名初生嬰兒回家後，兩夫婦坦言挑戰才正式開始。他們指每日要全天候為嬰兒餵奶、清潔和換片，每日沖40瓶奶，每周換多達420塊尿片。雖然要工作的Adam已抽出時間照顧女兒們，但他坦言十分辛苦：

那時候真的令人筋疲力盡，忙到不分晝夜。每當我們餵完奶、換完片和洗完瓶後只有45分鐘休息，然後已經又要喚醒女兒了，好像永無止境般。可以暫時離開一下去上班令我更開心。

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「Terrible Twos」更難捱

夫婦笑言，當女兒踏入2歲後才更加令人頭痛，Danielle形容：

她們經常充滿活力，我們每天都苦惱如何可以令她們疲倦下來。照顧這些幼兒簡直是全職工作。

如今5名女兒已經5歲了，不過正值新冠肺炎，防疫期間她們也要留在家，大大提高照顧難度。Adam表示：「我要想辦法令她們變得忙碌，這樣的話她們便不會覺得無聊和發脾氣。」

雖然育有6個女兒的生活非常勞碌，不過Adam和Danielle表示「一家人齊齊整整」已感到十分幸福及滿足。

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責任編輯︰王明芳

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