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【Ursus Fitness群組】群組再多5人確診包括一名顧客　累計已有127人染疫

社會 14:31 2021/03/16

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Ursus Fitness群組今日(16日)再多5人確診，當中有1人屬Ursus Fitness顧客。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆未定，今日再增18宗確診個案，包括2宗感染源頭仍然未明，而西營盤Ursus Fitness群組再多5人確診，包括一名顧客，群組累計至今已有127人染疫；至於鴨脷洲中心The Harbour School(港灣學校)則未再錄得確診個案。

西營盤健身中心Ursus Fitness感染人數持續擴大，今日再多5人確診，當中一人為Ursus Fitness顧客，其餘4人則為群組確診個案的緊密接觸者，群組累計至今已有127人染疫：

  • 第11,314宗：42歲男子，一直無病徵，居半山區秀麗閣，為Ursus Fitness顧客
  • 第11,315宗：36歲女子，一直無病徵，居堅尼地城泓都海軒第一座
  • 第11,316宗：33歲男子，3月13日發病，居西營盤萬林閣
  • 第11,322宗：43歲男子，一直無病徵，居半山區興華大廈Ｍ座
  • 第11,329宗：1歲男童，3月15日發病，居半山區濂溪別業

衞生防護中心表示，鴨脷洲中心The Harbour School以及松齡(德豐)護老中心未有再錄得新增確診個案；同日亦接獲約10宗初步確診個案，包括美國駐香港總領事館確診夫婦的一名女兒。至於日前公布的一名20歲女咖啡師，至今檢測結果仍未確定。

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記者：陳正怡

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