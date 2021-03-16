蘇麗珊「找數」街頭唱歌　Cecilia首次公開現場獻唱感緊張

若果近日有人在旺角逛街，曾經見到一個貌似蘇麗珊（Cecilia）的女歌手在獻唱的話，沒錯那真是蘇麗珊！

不過Cecilia只是「犯了女生都會犯的錯」被罰而找數，臨時到街上演出，蘇麗珊直言：「由於是第一次公開現場唱歌，所以當時非常緊張，手震口震聲震兼且走音，但現場觀眾的支持給予我很大鼓勵，我已經開始學唱歌，今次演唱令我更加立定決心朝著音樂方向發展。」

Cecilia續說：「因為我比較喜歡食零食，但公司同事及經理人都禁止我食那麼多，於是我與大家輸賭話不食，可是好唔好彩有日就被他們發現我食薯片，他們話要罰我在旺角跳舞，碰巧當晚同顧定軒（Zeno）食飯，就話不如busking唱歌找數啦。」

蘇麗珊接著表示：「結果就借了別人唱的那場，客串唱了一首歌，剛巧是白色情人節，我選了我好喜歡王菀之（Ivana） 首《好時辰》應節。」

由於她是首次公開現場唱歌，所以當時非常緊張：「其實我拿起咪那一刻真的手震，所以一開口就聲都震埋，驚到唱歌都走音，但是過程好享受，現場觀眾好支持我，就算唱得不好他們都拍手鼓勵我，有個小妹妹一邊聽一邊跑跑跳跳，重放低20元給我。」

她直言平時拍電影沒機會與觀眾如此直接面對面接觸：「唱歌真是給我好不同的感受。這兩年有去學聲線運用及唱歌，自己亦有學結他，有決心要朝著音樂這方向做，希望可以有更多機會唱歌啦。」