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【失業率】本港最新失業率升至7.2%　為自2004年以來高位

社會 16:31 2021/03/16

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本港失業率繼續高企。

新冠肺炎疫情繼續反覆，政府統計處今日（16日）公布最新去年12月至今年2月的失業率，達到7.2%，上升0.2個百分點，為自2004年以來高位。就業不足率亦升0.2個百分點至4%水平。

最新失業人數就升至26.2萬人，較上期增加約8,300人；就業不足人數則增加約6,400人至15.5萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率仍然高企於11.1%，但較上期下降0.2個百分點，其中餐飲服務活動業的失業率由14.7%下跌至14.1%，零售業的失業率則由8.9%上升至9.1%。大多數其他行業的失業情況惡化，尤其在進出口貿易業、郵政及速遞活動業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場繼續顯著受壓，但是情況隨着疫情改善已趨向穩定，由於疫情尚未完全受控，加上訪港旅遊業仍然冰封，勞工市場在短期內仍將面對挑戰。他指，隨着疫苗接種計劃開展，疫情的威脅冀可逐步減退，在今年稍後有助紓緩勞工市場的壓力。

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記者：徐紹軒

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