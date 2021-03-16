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【7.21暴動案】控方以書面形式處理警員證供　案件押後明續審

社會 15:32 2021/03/16

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元朗7.21暴動案於區域法院續審。（網上圖片）

前年7.21元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動等6罪，案件今（16日）於區域法院續審。控辯雙方同意下，控方原定會傳召的2名警員證人，即分別負責辨認被告容貌及剪輯涉案片段的警員將不會出庭作供，並會以書面陳述方式處理，案件押後至明（17日）續審。

案件今進入第17天審訊，控方表示毋須傳召從涉案片段中辨認被告容貌的警員，以及主要負責剪片的警員出庭作供，辯方亦同意。

部分辯方大律師爭議警員證供上的用字，但同意將會以《刑事訴訟程序條例》65B以書面陳述處理。

案件明（17日）續，將會繼續傳召證人L作供。

6名被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪。

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記者：林欣樂

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