【活得健康啲】薑有助紓緩春困祛濕除風寒　中醫解構子薑+生薑+老薑功效

▲ 註冊中醫何慧欣為大家講解不同薑的特性。

薑價錢貼地，卻有不少養生功效。今集《活得健康啲》邀請到註冊中醫何慧欣為大家講解不同薑的特性，教大家如何透過吃薑保養身體。

點擊大圖了解不同薑：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

普遍薑的特性

薑性辛，溫。歸肺、脾、胃經。普遍的薑有發汗解表、溫中止嘔，溫肺止咳的功效，經常適用於，風寒初起，感冒的咳嗽，甚至是脾胃虛寒，引起的嘔吐不適。另外，生薑皮有利水消腫的功效。

不同種類的薑或薑製品的特性

何醫師指大家可以透過薑的生長時間來區分不同的種類，生長時間由短至長分別有子薑、生薑及老薑。而薑製品亦有乾薑及炮薑，它們各有特色。

子薑/嫩薑：新鮮帶嫩芽的，外皮非常薄又軟，表面光滑，非常淺黃，頭端有紫紅色的鱗片葉，常見帶著綠色的莖。子薑水分足，纖維少，一般多用於作醃製佐菜用，入藥較少用，可以開胃健脾，增加食慾。

生薑：適宜選擇肉質比較飽滿，外皮充滿光澤，它亦有發汗解表，溫中止嘔、溫肺止咳的功效。

老薑：外皮顏色較深，呈土黃色，表皮厚而粗糙，味道比生薑辛辣，纖維豐富而水份少。有暖胃潤肺、祛濕除風寒的功效。

乾薑：生薑鮮切片晒乾為乾薑。性味辛熱。歸脾、胃、腎、心、肺經。乾薑溫熱效力更強，可以溫中散寒，回陽通脈，燥濕消痰的功效。

炮薑：乾薑經過炮製則為炮薑。把乾薑在白鑊中用武火炒熱，再加入乾薑片翻炒，炒至表面鼓起呈棕褐色。味苦性溫。歸脾、肝經。強於溫經止血、溫中止嘔的功效，效力雖緩但持久。

何醫師又講解適合及不適合吃薑的人士，又分享祛濕茶療，紓緩春困問題，詳情即睇：

想了解更多養生及食用安全影片，即睇《活得健康啲》！

同場加映：何醫師教大家預防手腳冰冷貼士，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩