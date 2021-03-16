【巴士加價】行政會議批准新巴城巴加價12%九巴加8.5%　4月4日起分階段實施

▲ 行政會議批准新巴城巴加價12%，而九巴可加價8.5%。

行政長官會同行政會議今日（16日）審議5間專營巴士營辦商的加價申請，批准新巴城巴加價12%，分2個階段實施，4月4日先實施首8.5%加幅，其後3.2%加幅則於明年1月2日生效；而九巴亦獲准加價8.5%，但計及九巴的專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用和九巴與城巴或新巴聯營過海路線的票價加幅後，實際加幅為5.8%；大嶼山巴士獲准加價9.8%，同於4月4日起生效；不過否決龍運巴士有限公司（龍運）的加價申請。

在制訂個別路線的實際票價加幅時，政府檢視了相關路線的服務性質和現時的票價水平而作出適當調整，務求將對市民的影響減至最低。於2021年4月4日實施新收費後，大約9成乘客每程需多付的車費不超過1元。而於2022年1月2日城巴（專營權一）和新巴實施第二階段的新收費後，其大約9成乘客每程需多付的車費累計不超過1.5元。

政府發言人表示，5間專營巴士營辦商分別在2018至2019年間向政府提出加價申請。鑑於新冠肺炎疫情所帶來的不確定因素，政府曾暫時擱置處理相關加價事宜。有鑑於疫情對專營巴士營辦商的打擊，政府在數輪「防疫抗疫基金」下推出一系列紓緩措施，包括燃料補貼及其他一筆過補貼、「保就業計劃」等，以協助專營巴士營辦商應對當前經濟環境所帶來的經營壓力。隨着這些紓緩措施在2020年年底逐步完結，個別專營巴士營辦商面對收入下降但營運成本上升，其財政狀況非常嚴峻。

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責任編輯：陳子謙