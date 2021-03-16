【濫派即棄用品】隔離酒店濫派樽裝水及即棄用品　環團促有需要才提供減少濫派情況

▲ 綠惜地球表示，近日收到及留意到至少3宗同一防疫酒店濫派即棄用具及樽裝水的投訴。(綠惜地球提供圖片)

新冠肺炎疫情仍未受控，現時海外抵港人士須入住指定酒店隔離21日。有環團表示，近日收到及留意到至少3宗同一防疫酒店派發即棄用具的投訴，指該防疫酒店亂派即棄用具，即使客人為環保要求退還，酒店仍會以防疫用品為由棄掉。環團擔心情況持續會造成不必要的浪費及污染，促酒店減少派發即棄物資。

環團綠惜地球今日（16日）於社交網站上發文，指過去一個月，分別收到及留意到至少3則同一防疫酒店派發即棄用具的投訴。其中一位投訴人講述事件經過：

回香港前，已電郵通知防疫酒店，唔洗放置洗頭水、梘液、牙膏、牙刷、茶包、即棄餐具等即棄用品，因為我哋都會自備；膠樽水亦都唔駛，可以喺房間煲。 結果，一走入房間，檯面有21支膠樽水列陣，噩夢未完，每日三餐，每餐都會額外奉上一支膠樽水，仲有餐盒、膠刀叉、膠袋等。我哋提醒咗一次又一次，仲係每日或者不時送上。 好明顯，酒店唔係內部溝通不良，就係有人怕麻煩懶得理你。

值得注意的是，當投訴人向酒店表示自己從未用過該些膠樽水及即棄用品，盼可退回時，卻獲酒店回覆稱「防疫用品，即使未用過，都會棄掉。」投訴人指，明白有防疫顧慮，但既然客人已主動提出會自備，批評酒店僵化，濫派即棄用品，造成不必要的浪費。

綠惜地球推算，今年1月本港有4,368名旅客入境，若全獲派發即棄物資，單計膠樽水就有約36.7萬支，「飲完想回收都唔得」，團體促酒店檢討派發即棄用品及膠樽水的做法，客人有需要或要求才提供，以減少濫派情況。

▲ 環保團體擔心濫派情況持續會造成不必要的浪費及污染。(綠惜地球提供圖片)

▲ 環保團體擔心濫派情況持續會造成不必要的浪費及污染。(綠惜地球提供圖片)

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責任編輯：洪芷晴