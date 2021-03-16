【校長訪談】實習遭導師狠批教學技巧差　深山反省含淚立志走上校長之路

▲ 陳章華校長因為在讀書時遭導師狠批，深切反省後，放膽突破自己，將不可能變成可能。

2019年9月履新出任位於彩虹的中華基督教會基華小學校長的陳章華，曾經是一名乘搭交通工具時也不敢向司機示意下車的「怕醜仔」，加上成績普通、體弱多病，他從沒想過從事需要跟不同人溝通的教育工作，更遑論當上校長。

因為一次在信仰上的自我反省，加上被70高齡仍繼續春風化雨的小學老師感動，陳校長放膽突破自己，將不可能變成可能。

▲ 陳校長表示，如果沒有投身教育界，因熱愛文字可能從事記者工作。（受訪者提供）

在屋邨長大的陳華章校長，家有5兄弟姊妹，他排行中間，父母為口奔馳，小時候的他跟大多數屋邨孩子一般，放學就是通街走、通街玩。

試過赤着腳到處跑，甚至赤腳去坐巴士。平日最愛去圖書館，因為那年代並不是太多地方有冷氣開放，去圖書館就是為了歎冷氣及玩捉迷藏，書當然沒怎麼看。

在圖書館鬧着玩，結果是被圖書館管理員好好教訓一番。

多次被捉個正著，在圖書館內不能到處跑了，沒事可做，最後只好乖乖留下來看書。

▲ 早上陳校長會在校門迎接小朋友，藉此多接觸和了解學生。（受訪者提供）

中七畢業後考入當時的教育學院進修，陳校長主修中國語文，大抵就是從年幼時愛上看書開始，從此對文字有所偏好。陳校長坦言小時候讀書成績普通，體弱多病，對學習或多或少有所影響。

兩、三歲開就經常生病，身上長出膿瘡，爸媽花了不少金錢替我醫病，記得他們不時要買些名貴藥材如海龍海馬、冬蟲草等給我吃。

無心向學被導師狠批

陳校長表示，自己性格內向，從沒想過要從事教育工作。

當我想到教學工作要面對學生講書、要見家長……都是需要跟不同的人溝通的，但自己卻十分內向，以前甚至遇著要打電話跟陌生人傾談，我也不太敢。

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中七那年，漸漸愛上中國語文的陳校長，報讀多家大學及大專院校時都以中文為首選，最終只有教育學院取錄，陳校長當時在並太熱衷的情況下入讀。

初時學習都不太投入的，還記得那時經常跑去踢踺。第一年實習時，更被導師狠狠的批評，說我教學技巧差，備課不用心等。

陳校長自覺也不夠用功，到了第二年才認真面對學業，直至被實習導師肯定。由並沒有大志投身教育界，到成為校長，原來不知不覺間，某些人某些事，對陳校長有着深遠的影響。

我本身是基督徒，記得初出來教書的某一天，我跟一班教會的朋友到山上去祈禱，當時一邊反省自己在教學工作上的欠缺和不足，一邊流著眼淚，我也不知為何如此，但從那時候開始，就提醒自己要進修、要彌補自己的不足和做得更好。

高齡老師仍敬業樂業

除了深刻的反省改變自己，小學時一位對教學充滿熱誠的老師，也對陳校長影響深遠。

五年級的時候，我在醫院住了個多月，那位老師到醫院探望我，我至今還記得他帶了一本兒童雜誌、一枝薏米葡萄適和一些適合小朋友閱讀的書本給我。

陳校長說，當時家中不富有，沒有閒錢買這些東西，作為小朋友的他收到這些禮物時，當然感到十分開心。他表示，老師送他的書，至今仍然好好收藏。

當自己成為校長後，陳校長在網上找到了昔日的那位老師，大家聯絡上了，現在已70高齡，雖已退休但仍然從事代課工作，全因享受教書工作以及對學生的愛，令陳校長深感敬重，也激勵了自己，成為他在教育工作上繼續前行的動力之一。

▲ 陳校長自覺能從事教育工作是一種福氣，鼓勵學生多接觸和了解社會不同的人和事。（受訪者提供）

方向漸漸明確，為求突破自己，陳校長放膽去作出不同的嘗試，成就今天當上校長之路。

要視自己遇到的困難和挑戰為學習，不斷找出自己的弱點去面對和克服，像我本身個性被動內向，不喜歡接觸陌生人，知道自己的弱點後我要去接受，也要嘗試去克服，例如我會迫自己去不同班別給同學即時講故事，加上工作關係我要到不同地方分享，又要不時跟家長會面，漸漸內向的個性就改變過來。同時要不怕蝕底，過往當老師時校長給的工作，縱使我未曾做過，也會試著做，如果不試永遠也不知是否可行。

記者：陳淑儀