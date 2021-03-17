【失憶24小時】王君馨夫妻關係嚮往平淡是福　Grace恩愛之道：聆聽對方所想

▲ 王君馨近日出新劇《失憶24小時》，戲外為人妻的她分享夫妻相處。

自2019年播出劇集《鐵探》後，王君馨（Grace）相隔兩年終於有劇集《失憶24小時》與大家見面，此外君馨並於2020年以歌手G.Racie身份出道，先後跳唱歌曲《Casada》及《尖叫》，入行13年的君馨，以嶄新一面亮相觀眾眼前。

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▲ 藝人王君馨自《鐵探》後再出新劇《失憶24小時》。（湯炳強攝）

恪守演員專業

《失憶24小時》本周踏入結局篇，在劇集播出初期，王君馨飾演的Freeya予觀眾的感覺神秘。

而Grace接受TOPick專訪時分享演繹感受：「現時大家多了了解Freeya。初時角色設計有時讓人誤會，覺得她蠻不講理，但我覺得演這角色很被動。Freeya很多時都只出現在不同人的想法中，帶點神秘，變相我演時是根據其他角色的想法演繹，不需要刻意設計。」

▲ 王君馨在《失憶24小時》中演譚俊彥太太Freeya。（Instagram圖片）

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劇集播出後，有觀眾或覺得Freeya的「港女」性格頗惹人煩厭。

大方的Grace對此很看得開：「演員始終是被動，是不是角色一定要性格討好或爆紅才接呢？我以前也試過不理解角色的世界，後來有編審告訴我演戲前不應那麼快便批評，要挑戰她、找到她的可愛，因為世界上真的有這種人，而我可以做的就是在能力範圍內把她演到最好便足夠。」

鬼妹仔的「傳統」

戲裏戲外都是靚女人妻身份的Grace，在2016年與圈外男友Daniel結婚。雖然君馨於香港出生，但自小在美國定居，大學畢業後才回流參選港姐入行，所以一直予人「鬼妹仔性格」感覺，她卻自言內心都頗傳統，未會發生如劇中與傳統老爺的矛盾與爭執。

Grace表示：「我是比較傳統，但不是那種要求人一定要讀書搵好工的傳統，會覺得若你有熱衷的興趣，而經濟條件許可下要努力追夢。」

▲ 現實中的王君馨在2016年結婚。（Instagram圖片）

君馨續稱：「我的傳統是在於我有家規會守，比如丈夫的家人很重視Thanksgiving Day（美國感恩節），若我那段時間不在拍劇都一定會飛去過節，又如我的家人很重視年三十晚的團年飯，我就一定會在當晚吃這頓飯，這些傳統習俗都是很值得尊重的美好。」

Grace也指人越大，心境亦隨之而有大變化：「小時候覺得生日一定要正日慶祝，更覺得要很隆重，但現在相反覺得遲一天半天都無所謂，反而很重視家人。尤其是疫情後，自己停下來想了很多，更珍惜與家人相處，重要的不是一餐飯吃甚麼，而是那一餐飯時我們的心靈溝通與交流。」

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異地戀悟恩愛之道

與人相處，Grace自言很重視「互相尊重」及「聆聽對方想法」，這亦完全體現於她與老公的夫妻恩愛之道。

君馨曾分享與丈夫Daniel的愛情萌芽於19歲之時，二人一見鍾情，但由於多年來不時分隔香港及紐約發展，經歷了多年的遠距離戀愛考驗，直至2016年修成正果，定居香港生活。走過風雨讓他們更嚮往平淡。

Grace分享夫妻生活直言，每天都很簡單：「我們在平日的生活裏就已很珍惜對方，可能因為曾經Long D太久，現時簡單的相處就很足夠。」

▲ 王君馨獲老公支持再追歌手夢。（湯炳強攝）

君馨指若遇上爭吵，絕不會像《失憶24小時》的Freeya般離家出走：「這是個很任性的行為，夫妻二人有甚麼事都可以傾，又或是與對方的朋友傾，在另一角度了解他的想法。之後再想起爭吵時的盲點、想起大家走在一起的初心，很多時候想通了便無事。即使大家傾了仍不認同對方，也可接受對方的不同。」

她又謂，結婚久了彼此會有心靈感應：「很多時我也會想到老公對一件事的看法，他也會知道我想甚麼，那便可以找一個平衡點去處理。如果遇上一些簡單問題就會覺得『你做決定啦，今次我唔想諗喇，你話事啦老公。』有時夫妻相處有壓力這樣想反而更舒服。」

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正因為過去的經歷，Grace與老公建立了強烈的信任：「我們是同一宗教信仰，其實在未信主前我是很多疑的人，因為信任一個人真的很難，但信主後我們都會將信任放在上帝，便會覺得很安心。」

君馨續稱：「即使有人告訴我他做了錯事，我也會先靜下來與老公溝通。信任與愛會令大家有更多自由，我知道他很錫我，做每個決定也是為大家好，亦因為有這一段美好的夫妻關係，才令我更放膽在演藝生涯中飛翔。」

丈夫窩心支持追夢

王君馨曾是節目《舞動奇跡II》的冠軍，出名舞藝出眾，也有簽約過星夢娛樂成歌手，但最終因演員發展而暫擱音樂事業。到去年，她終於以歌手G.Racie身份出歌，一圓跳唱歌手的夢想。

▲ 王君馨感激丈夫支持追夢。（湯炳強攝）

丈夫無限支持

她直言，當時考慮再以歌手身份出道時有所掙扎：「當時我想重新投入樂壇時有很多顧慮，既擔心大眾對樂壇沒有盼望，觀眾會否覺得我都是拍戲算吧，又害怕若不再衝我便沒有時間。」

君馨大讚丈夫的簡單成為她勇敢追夢的支柱：「老公的一句卻點醒我：『點解你之前咩都未有嘅時候，冇金錢冇名氣都願意犧牲所有由美國返嚟追夢，相反依家有少少錢有少少能力嘅時候，竟然會選擇放棄？』就是他的這一份簡單支撐了我，凡事不要想得過於複雜，因為背後會有這一個人一直支持。」

Grace也笑謂對生兒育女計劃隨緣：「生仔的事就交給上帝吧！難得有機會當然要去追夢，因為我小時候已被跳唱吸引，我的初心是演唱會舞台，當然我很喜歡揣摩角色表演予觀眾看，但又因為演員沒有自己，所以想有歌手的獨特，展現G.Racie的色彩，讓觀眾看見不一樣的我。」

不論事業及夫妻關係，最重要是毋忘初心。

髮型：Jay Cheung

服裝：PRET-A-DRESS.COM（ALEXIS）

耳飾：PRET-A-DRESS.COM （Lulu Frost）

記者：陳家瑩

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