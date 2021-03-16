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【灌醉非禮】借占卜轉運以雙蒸酒灌醉女生非禮　20歲大學生被警方拘捕

社會 16:15 2021/03/16

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20歲大學生借占卜轉運以雙蒸酒灌醉女生非禮。

一名20歲男大學生以學術研究問卷兜搭18歲女學生，再藉詞占卜轉運氹她飲兩枝雙蒸酒後，繼而趁機非禮，昨日（15日）被警方拘捕。

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警方表示，被捕黃姓男子20歲，報稱學生，上周四（11日）以學術研究問卷手法結識一名18歲女學生，並訛稱自己懂得占卜，聲稱可助她占卜運程，相約對方於葵芳邨見面。案發當日男子購買5瓶雙蒸烈酒訛稱作占卜儀式使用，其後帶女事主往葵涌一個公園舉行占卜儀式，過程中指示她喝光兩瓶雙蒸酒，事主信以為真，喝酒後不醒人事，同日晚上約10時清醒後發現衣衫不整，懷疑被男子侵犯，即時報警求助。

警方指，經深入調查及翻看大量閉路電視後，收集到犯案人外貌特徵，於昨日下午於葵芳地鐵站外拘捕涉案男子，他於警誡下承認趁女事主不清醒時作出非禮。

警方續言，被捕男子高1.7米，瘦身材，犯案時戴金絲眼鏡，藍色口罩﹑橙色外套及黑色長褲；又相信有人疑對環境十分熟悉，特意挑選僻靜的公園犯案，正調查他有否涉及其他案件，呼籲若有受害人遇上類似案件又未報警，又或於中葵涌公園內曾目睹事發經過，可聯絡警方。

警方重申，非禮罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判監10年，提醒 市民切勿以身試法。

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記者：陳曉瑩﹑黃傑偉

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