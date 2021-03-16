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【交通津貼】「公共交通費用補貼計劃」延長6個月至12月31日屆滿　下月起每月補貼上限提高至500元

社會 16:22 2021/03/16

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公共交通費用補貼延長6個月至今年12月31日屆滿。

行政會議批准4間巴士公司加價，4月4日起分階段實施。政府發言人表示，為紓緩市民的交通費負擔，將「公共交通費用補貼計劃」的每月交通開支水平暫時由400元放寬至200元；另下月1日起，將計劃的每月補貼上限暫時由400元提高至500元。

行政長官會同行政會議今日（16日）審議5間專營巴士營辦商的加價申請，批准新巴城巴加價12%，分2個階段實施，4月4日先實施首8.5%加幅，其後3.2%加幅則於明年1月2日生效；而九巴和大嶼山巴士亦分別獲准加價8.5%及9.8%，亦同於4月4日起生效。詳情即看：【下一頁】

政府發言人表示，為紓緩市民的交通費負擔，政府早前推行特別措施，於去年7月1日至今年6月30日期間，將「公共交通費用補貼計劃」的每月交通開支水平暫時由400元放寬至200元。為顧及公共交通票價調整對市民帶來的壓力，政府決定將上述特別措施再次延長6個月，至今年12月31日屆滿，並且於4月1日至12月31日期間，將計劃的每月補貼上限暫時由400元提高至500元。此外，在政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃下以每程2元優惠票價乘坐交通工具的受惠人士，將不受加價影響。
 
在專營巴士票價調整安排下，政府在評估巴士票價調整時，已考慮一籃子因素，包括：

  • 自上次調整票價以來的營運成本及收益的變動
  • 未來成本、收益及回報的預測
  • 營辦商需要得到合理的回報率
  • 市民的接受程度及負擔能力
  • 服務的質與量
  • 可依據的票價調整幅度方程式的運算結果，該結果只供參考，票價不會根據方程式的運算結果而自動調整。

發言人強調，行政會議在5間專營巴士營辦商的加價申請時，已按上述安排作出全盤考慮，並已充分考慮立法會交通事務委員會及交通諮詢委員會的意見。

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責任編輯：郭詩詩

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