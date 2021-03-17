【無家者哀歌】疫情下失業大軍被逼露宿街頭　義工堅持每周探訪見盡基層悲歌

▲ 疫情下失業大軍被逼露宿街頭，義工堅持每周探訪見盡基層悲歌。

新冠肺疫情肆虐，全城人心惶惶，在普羅大眾四出奔走搶購防疫物資之際，卻有一群被遺忘的人，在城市某個角落掙扎求存，要面對的是迫在眉睫的溫飽、生存問題。無家者關注團體「無名共行」的義工穿梭大街小巷，向無家者送上溫暖，同時亦見盡他們的生活慘況。

疫情下仍堅持每周探訪

疫情嚴峻，卻沒有磨滅一班義工的愛心。「無名共行」創辦人徐靜雯（Kris）表示，他們堅持每周出動，與以往不同的是，之前探訪會由十多名義工組成一個小隊，現在只能由她夥拍另一位義工去探訪、派發物資。

無家者每日為溫飽、為生存奔波，在疫情侵襲下，口罩、搓手液等防疫物品成為了日常的必需品，抗疫初期，一盒口罩更被炒至天價。無家者生活捉襟見肘，飲食、交通、看醫生等都要花費大量開支，一盒口罩動輒百多元，對他們來說負擔很重，甚至稱得上是奢侈品。

有些無家者會重用口罩，因為他們沒有足夠口罩，用完的口罩會掛著晾曬，之後再用，所以口罩方面，我們都會支援他們。

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失業大軍露宿街頭被偷電話

疫情打擊不少行業，基層勞工更是首當其衝。Kris在探訪期間亦不時見到一些「生面口」的無家者，大多都因失業手停口停，被逼露宿街頭。她憶述曾遇過一名年約50歲的無家者，原本住板間房、從事餐飲業，由於工作的餐廳結業，令他淪為失業大軍，更因支付不起房租，被房東要求即時搬走。

他將僅有的財物都放進一個行李箱，帶著自己的家當四處流浪，尋找容身之處。然而在限聚令等措施下，要找露宿的地方就難上加難，部分快餐店亦暫停24小時營業，令他最終只能露宿公園、橋底、隧道等地方，不時更要和其他無家者「競爭」位置。

而在彷徨之際，這位無家者更不幸被偷了電話等財物，「因為他沒有鎖，在街頭露宿時，晚上睡覺被人偷東西都不知道」。

Kris得悉這位無家者的慘況後，隨即向他送贈了一部電話，以及一些日常所需的物品，解決燃眉之急，「我們一向探訪時，都會攜帶捐贈物資，剛好有一部電話」，當時這位無家者相當驚訝，甚至喜極而泣。

好心人送出物資

疫症無情，但慶幸香港地尚有許多好心人，Kris在一次探訪中遇到一個年約4、5歲的小妹妹，了解過後得知她是一位無家者的女兒，平時2人分開居住，小妹妹間中會來探望爸爸。

Kris問小妹妹喜歡什麼，得知她喜歡動畫《冰雪奇緣》中的Elsa，其後就在「無名共行」的Facebook專頁分享了這個故事，隨即就有許多好心人踴躍提出送贈Elsa的衣服、玩具等等。

她說，其實無家者都有家人，但由於露宿等原因，不能一同居住，只能短暫見面，然後就要分開。因此她希望盡最大努力去幫助這群無家者，令他們同樣感受到溫暖。

我們想讓無家者知道，他們不是孤單一人去面對，社會上仍有人關心他們。

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以真誠打動無家者

「無名共行」至今已有2年多，Kris與無家者早已建立了友誼，每次見面就如朋友般噓寒問暖、有講有笑。要打開無家者的心扉，並非單單給予物質援助，而是靠一顆真心。

Kris最初展開探訪和派發物資時，亦不是每個無家者都領情，甚至有人接受物資後將其扔在地上。但難過之際，她亦學會尊重無家者的想法，並給予他們空間。

幸好，持之以恆的探訪，最終亦打動了無家者，更有不少無家者開始會期待Kris的到來。而多年來的探訪，令她領略幸福不是必然，亦學懂珍惜當下。

每當我們自己有困難時，都想得到幫助，相信無家者也一樣，需要有人幫他們一把。

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記者：沈佩珊