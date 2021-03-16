【港區國安法】47人涉顛覆國家政權被控　5人已排期高院申請保釋

▲ 47人涉顛覆國家政權被控，其中5人已排期高院申請保釋。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中15人早前獲總裁判官批准保釋，律政司就11人准保釋提覆核已處理，其中7人准保釋外出，連同律政司早前已撤銷之4人覆核申請，案中已有11人准保釋外出候訊。其餘36人則續還候訊，其中5名被告已排期於本周五（19日）、3月29日及31日，分別於高等法院申請保釋。

案中已獲准保釋的11名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。餘下36人則續還押候訊，其中21人早前再於西九龍裁判法院申請保釋覆核，其中10人即時放棄申請，餘下11人申請保請覆核被拒。

據悉，被還押的被告中，其中5人已分別排期於高院進行保釋申請。根據司法機構網頁顯示，高院已排期於本周五（19日）先處理徐子見之申請。3月29日（星期一）上午處理岑子杰及梁國雄之申請，下午則處理毛孟靜之申請；3月31日（星期三）下午則處理鍾錦麟之申請。

餘下36名續被還押被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森。

其中吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、黃子悅、吳敏兒、林卓廷、何桂藍、岑敖暉及王百羽共9人，保留8天覆核權利，將於本周五(19日)再到西九龍裁判法院應訊。

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記者：林育慧