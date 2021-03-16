另類員工福利！偶像結婚可獲10天有薪假期

▲ 日本一間企業最近就推出特別福利制度，擴大婚喪假適用範圍，將偶像結婚等相關事件列為員工請有薪假理由之一。

對追星族而言，心愛的偶像突然結婚或突然宣告退團，就如同晴天霹靂一樣，令他們難以專心工作。日本一間企業最近就推出特別福利制度，擴大婚喪假適用範圍，將偶像結婚等相關事件列為員工請有薪假理由之一，假期還能視傷心程度延長，此舉隨即贏得網民熱烈讚賞。

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專門負責廣告、MV等創意指導與製作的企業HIRORO社長鶴見至善，本身也是日本女子團體9nine成員村田寬奈的粉絲，就連自己的公司名都以對方的暱稱命名。日前，鶴見社長就把有關公司新制度分享在社交平台Twitter上，引發廣大網民討論。

根據新規定，若果員工最喜歡的偶像宣布婚訊或退團，員工可享10天有薪假期「療傷」，甚至可視乎傷心程度而延長。而第二、第三喜歡的偶像退團也可請3天有薪假期。另外，員工如果要參加最喜歡偶像的演唱會或見面會等活動，可提前一周申請早退或請假；如偶像舉辦臨時活動，則可當日申請早退。

▲ 鶴見社長把有關公司新制度分享在社交平台Twitter上，引發廣大網民討論。

鶴見社長的帖文一出，日本網民紛紛留言大讚這項福利制度，不過也有人提出不同看法。有網民留言表示，「當初松坂桃李宣布結婚時，我也以為就要世界末日了！真想在這種完美公司工作。」、「真希望我們公司也能這樣」；也有人留言指，「那萬一員工說喜歡很多偶像，那不就都不用上班了？」

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鶴見解釋指，因為自己過去也曾經歷過幾次喜歡的偶像團體成員退團或是整團解散，導致他沒辦法專心工作，所以他認為休假對追星族來說是必要的。為了普天同慶，他還全額補助員工去看村田寬奈的演唱會，簡直是一個良心老闆。

責任編輯：施雯雯