湯家驊白天自薦任資格審查員　夜晚轉口風稱就算獲委任也不會做

▲ 湯家驊認為自己是資格審查委員會的合適人選。（陳靜儀攝）

中央在完善香港選舉制度決定提出新設資格審查委員會，各界關注委員會由哪些人組成、以何準則進行審查。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日在一個電台節目中自薦，稱自己是委員會的「合適人選」。假如北京委任他，「願意為香港社會付出。」頓時成為焦點。

不過，到了昨晚，湯家驊卻特地就此事在YouTube拍片解釋，但就轉了口風。湯家驊說，當時電台主持問他是不是資格審查委員會的「合適人選」，而他對「合適」的理解是「有無能力」，他認為自己有能力勝任，「我不是一個妄自菲薄的人。」

他續稱，「是不是合適的人選是另一回事。」他認為，成員應是公認的中立人士，如有政治取向，恐影響有關決定。他形容自己是一個政治人物，有自己的政治理念，「建制派覺得我是民主派，民主派覺得我是建制派。」如果成為委員，民主派和建制派都會質疑，不利於委員會的認受性。「因此就算有人委任我，我都不會做的。」但就再次強調自己有能力。

▲ 湯家驊昨日出席由張曉明主持的政改座談會。（資料圖片）

湯家驊昨有份參加中央在港舉辦的政改座談會，更獲安排與港澳辦常務副主任張曉明同場，他在會上就選委會、立法會、資格審查委員會等提出多個建議。例如他認為選委會應保留部分區議會席位，資格審查委員會亦應公開透明，不希望摒除司法覆核的空間。

新民黨主席葉劉淑儀昨日亦謂，多數人希望資格審查委員會成員由中立、專業人士出任。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS