【他來自江湖】楊寶玲選港姐被喻歷年最高質　息影從商變女強人兼幸福人母

▲ 港姐冠軍楊寶玲現已退出娛圈。

萬梓良、周星馳主演《他來自江湖》近日重播，當中不少演員均勾起觀眾回憶。劇集裡演萬子前度女友的港姐冠軍楊寶玲，當年參選被喻為水準甚高的一屆。楊寶玲現時已息影從商，並變身成珠寶王國話事人，同時專心相夫教子。

楊寶玲（Pauline）於1987年參加《香港小姐選舉》，當年同屆佳麗有李美鳳、張鳳妮、林穎嫺、邱淑貞、關秀媚等，更被形容是歷來最高質素的一屆，最後楊寶玲成冠軍，李美鳳林穎嫺分奪亞季軍。

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▲ 楊寶玲87年選港姐。（東星圖片）

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楊寶玲讀書成績很好，中學就讀女拔萃書院，後赴英國史篤城大學修讀。她當選後成為TVB藝人，除曾拍劇集《蜀山奇俠》、《大都會》、《他來自江湖》等，亦被成龍賞識任《飛龍猛將》女主角。

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楊寶玲於1992年離巢TVB，曾在新城知訊台擔任節目主持，之後楊寶玲成為「六福珠寶」股東之一兼任代言人。

退隱從商變女強人

1999年，楊寶玲決心退出娛圈，專心從商，成為六福珠寶董事，為公司業務擴展至世界各地。

事業有成的楊寶玲，經歷三段婚姻，27歲嫁給澳洲音樂人陳容森，但婚姻維時三年告吹。

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▲ 成珠寶公司高層。（東星圖片）

歷三段婚姻

離婚五年後，楊寶玲跟拉斯維加斯賭場市場部亞洲區副總裁黃延年（Nelson Wong）再婚，2007年誕下兒子Nathan，可是有指Pauline因專注事業，跟丈夫感情轉淡，2014年協議離婚。

有傳離婚時，前夫給了Pauline一半財產，並將二人在香港的物業售出，但再見亦是朋友。

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其後，楊寶玲重遇了英國讀書時的初戀情人Gav，拍拖三個月，於2016年初第三度結婚。

兩年前，楊寶玲現身多倫多六福珠寶分店，接受訪表示表示自己沒有戲癮，因要照顧13歲的兒子，加上生意繁忙，更涉足房地產，復出機會甚微，或要等兒子再長大，才會考幕復出幕前。

同場加映：蔡思貝訪問