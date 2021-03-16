【忍痛割愛】結婚生仔疑老公忍痛免費送高達模型　網民質疑︰根本冇衝突

▲ 天水圍有家庭以結婚生仔、家中要裝修無位擺為由，免費放高達模型。

老公鍾意砌模型，與結婚生仔有冇衝突？最近有網民發現天水圍天盛苑一個家庭，因要結婚生仔裝修屋企，聲稱沒位擺放，故在屋苑樓下放下十多盒高達模型免費放，引起網民熱議。不少網民大感可惜，認為結婚生仔都可以砌模型，質疑放模型者可能是老婆。

有網民在facebook群組「盡在天盛苑」發文寫「免費」，並上載照片見到有十多盒模型，包括高達模型放在地下，留下的字條寫道︰

因本人結婚在即，亦有了小朋友，家裏需裝修，沒有位置再放模型。望有同好者收留、自行在C座地下拿取，謝。

網民質疑︰張紙係老婆寫

有網民將帖文截圖轉發至《高達同好聚 GUNDAM》群組，很多高達愛好者感到可惜，感受到割讓者的不捨之情；亦有人上載照片顯示已被取去一空。

不少網民認為，割讓者未必是老公，其老婆最有可疑，「其實張紙係佢老婆寫」，認為模型數目不多，對慳位幫助不大，似是老婆覺得多，「好明顯就係另一半有所謂啦」！

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責任編輯︰林綺玲