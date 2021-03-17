【Band1學堂】從小開發左右腦培養出尖子生　媽媽分享記憶讀書法實戰篇

讀書未必要死記硬背，今年只有10歲的熙熙去年越級挑戰IGCSE考獲2A*2A1B佳績，今集《湊得輕鬆啲》 邀請了熙熙的媽媽，請教她用記憶法培育尖子的心得。

左右腦同時用 提升記憶效能

熙熙媽媽表示，人類的大腦分左、右腦，左腦負責文字、邏輯及分析，右腦負責記憶、圖像、顏色等等，所謂的讀書方法就是左右腦一起用，達至一個比較好的效能。她解釋，

情形就像是我們平時看小說，雖然全部都是文字，但我們用左腦閱讀文字，分析作者在說什麼之後，右腦在幻想劇情的發展，所以看個多小時都不會厭倦，別人問你劇情都可以即時回答。

運用圖像記憶法牢記資料

她強調，左右腦一起用專注力會較高，記性會好一點，理解也會好一點，例如讀書時看見文字時，嘗試幻想顏色、圖畫或形狀，都可以幫助我們牢記及理解。

以中文字「旁」為例，每個人的想法都不同。我記得有一位小朋友，說一點一橫像一頂帽，我就叫他想像，農夫帽子下面有兩條繩子綁住頭部，那兩點就代表帽子的兩條繩。我再問他有沒有見過農夫，下雨時會穿雨衣，像是旁字中間的部份。至於下面是個方字，因為這個字是旁邊的意思，我們就會說農夫站在農田的旁邊，剛好上面有一塊方形的石頭，站在上面耕田，這樣就可以記到是農田的旁邊，又可以記住字的寫法。

至於英文同樣不需要死記硬背，以「Carnation康乃馨」為例，會想起Car是車子，Nation就是國家。

想起有一個人駕着車子，去了很多國家，買了許多康乃馨送給媽媽，所以我們會記得這個字的串法以及解釋。

不過，每個人感受字的能力不同，熙熙媽媽建議6歲後使用這個方法會比較好，因為6歲後有考試、默書、測驗，科目也完全不同，使用讀書記憶法的機會較大。

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記者：胡嘉儀