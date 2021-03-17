【食用安全】長沙灣街市疑現坑渠蟹　街坊劏蟹驚見詭異黑色蟹膏

▲ 有市民表示在長沙灣街市疑似買到「坑渠蟹」。

蝦蟹都是常見受歡迎海鮮，但長沙灣有市民近日反映，在保安道街市買蟹，回家打算劏開食用，卻發現蟹膏呈黑色，懷疑自己買入「坑渠蟹」。有網民就回應，自己也曾在同一海鮮檔買入黑色蟹膏的蟹，不敢再幫襯。

據Facebook群組「長沙灣街坊」，有網民上周六（13日）發帖，指自己當日傍晚時分，在保安道街市一個海鮮檔買蟹，回家劏開後卻發現蟹膏呈黑色，懷疑是坑渠蟹，或蟹受到感染。

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事主隨後回街市找檔主反映此事，起初檔主回覆，這隻蟹不是他們出售，及後改口這隻蟹是他們買回來。事主複述回應：

黑色膏係正常，完全安全，可以正常食用。依檔野冇下次。

有網民回應事主，指自己也有相同經歷，以前經常光顧這個海鮮檔，多買鮑魚、蝦、大頭蝦，上次買蟹時發現蟹膏一樣呈黑色，雖然無臭味，但表示留下陰影，因此不會再幫襯買蟹。

點擊即睇其他網民回應：

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較早前也曾有市民買到黑蟹膏的蟹，香港海鮮聯合總會主席李彩華就受訪稱，蟹膏呈黑色甚少見，少少黑色都見，蟹膏全黑色未見過，建議不要食用，退回给海鲜檔換過一隻。

究竟蟹膏呈深色，是否代表受污染？台灣水試所海水繁養殖中心台西試驗場曾表示，螃蟹蒸煮後剝開，有時會呈現綠色，稱為「蟹膏綠」。螃蟹只要吃下大量綠色藻類，內臟及蟹膏就有可能變綠，如要確認是否受污染，需經檢驗才能確定。

之前都有網民在元朗同益街市買奄仔蟹，發現蟹膏以致內臟都呈深綠色，點擊看圖：

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責任編輯：羅嘉欣