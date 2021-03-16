【虐殺女童】曾發現女童傷勢拍照記錄　女童退學後老師哽咽「無再見過佢」

▲ 5歲女童涉被父親及繼母謀殺，案件今於高等法院續審。(經濟日報資料圖片)

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（16日）於高等法院續審。女童生前就讀幼稚園的班主任今出庭作供指，她曾於校內目睹女童身上有傷，並為女童的傷勢拍照作紀錄。班主任及後發現女童仍有傷勢，惟於個多月後女童退學，班主任於庭上哽咽指「之後我就無再見過佢」。

女童Z生前就讀幼稚園K2及K3時的班主任梁老師今供稱，她於2017年9月5日曾發現Z身上有多個傷勢，她因此為Z的傷勢拍照及作紀錄，當日Z的右手指公及手掌有紅腫、右臂及右大腿等位置有被打的印痕。梁其後就事件與繼母會面，繼母當時承認她與Z的父親曾體罰Z，並承諾不會再體罰她。

梁又確認，她於9月13日再次發現Z身上有傷勢，其後Z缺席數天，至9月25日，當繼母送Z上學時，校長發現Z右邊面部腫脹及有瘀傷，梁其後進一步檢查Z的身體，並發現其右邊腳板底亦有紅腫。梁其後與繼母會面，繼母解釋Z腳板底的傷勢是由父親以藤條打地下嚇嚇Z時所造成的，梁坦言對此感到疑惑。

梁又供稱，她於2017年10月底再次發現Z身上有傷，而Z最後一天上學為10月27日。梁憶述Z當天的情緒沒有特別差，課堂表現正常，沒有特別發脾氣或引人注意，當天Z身上亦沒有傷勢。其後，父親便替Z辦理停學，梁哽咽指「之後我就無再見過佢」。

梁其後接受辯方盤問下供稱，她曾將Z的發音和表達能力問題向Z的祖母反映，當時祖母指Z的語言問題正由醫院跟進，梁亦於2016年9至12日期間向祖母索取有關Z的相關醫療文件，以待院方建議如何跟進Z的語言問題，最終梁於2017年底才獲繼母提供Z的母嬰健康院報告。

繼母一方盤問梁時又確認，繼母曾於2016年9月6日會面時，向校方提及Z的行為問題，包括繼母指Z「走路時會跌跌碰碰，甚至在鄰居門口小便，不告訴別人」。梁於控方覆問下又供稱，即使Z有語言問題需由醫院跟進，她仍然認為Z的日常對話能力不受影響。案件明（17日）續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝