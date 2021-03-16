【坎坷父親】做保安獨力湊大2孩窮得日食一餐　單親爸控告子女大學畢業拒供養

▲ 一名單親爸爸靠做保安獨力湊大一對子女，可是子女大學畢業後都沒供養過他。

父母有責任養育孩子，待父母年老後，子女也理應照顧他們。近日台灣法院處理一宗家庭糾紛，一名單親爸爸靠做保安獨力湊大一對子女，可是子女大學畢業後離家工作，8年來都沒供養過他。單親爸爸因長期患病無法工作，窮得日食一餐，無奈下控告子女索取撫養費。

打幾份工養大子女

綜合台灣傳媒報道，高雄一名張姓男子與邱姓妻子育有一對子女，可是其妻不幸於1997年離世，24年前子女年紀還小，分別就讀小一及小三。張男自此成為單親爸爸，獨力撫養孩子，靠做保安、粗重工作等賺錢，當時月薪約2萬多元台幣（約5,500港元），辛辛苦苦把子女撫養至大學畢業。

原以為子女出來社會工作後，可減輕爸爸的負擔，不過他們畢業後離家往外工作，8年來竟沒跟爸爸聯絡。即使張男致電子女，他們都不接電話，也不回覆。

長期患病無法工作

據法庭判決書指出，張男年紀漸長，加上身體狀況不佳，患有糖尿病、高血壓、腳麻痺等慢性疾病，已無法繼續工作。他因此過著非常貧困的生活，有時一天只吃一餐來省錢，也欠下幾個月房租。

張男過去每月領取3,731元台幣（約1,000港元）的社會補助，不過最近補助取消了。在困境下，他無奈要控告子女，索取撫養費。

子女被判每月付錢養爸爸

高雄少年及家事法院指出，根據張男的子女勞工保險年資，他們在學時應是半工讀，不過也肯定張男撫養子女至成年，如今他們卻沒有供養爸爸，因此判定二人違法。而子女未有出庭應訊。

法院按張男的女兒年薪約38.5萬元台幣（約10.6萬港元），兒子年薪則為約83.2萬元台幣（約22.8萬港元），認為他們有能力供養張男，最終判決二人應各給張男每月約1.1萬元台幣（約3,000港元），直至他離世為止。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳