【選舉制度】張曉明︰將登門拜訪年齡較大者　個別聽取意見

▲ 張曉明稱，座談會實際上就是立法諮詢。

中央官員第二日在港舉行政改座談會，就修改香港選舉制度的決定收集意見。港澳辦常務副主任張曉明透露，考慮到有部分人年齡較大，出席座談會不容易，因此會登門拜訪，個別聽取意見。

張曉明指出，從性質和定位來說，召開座談會聽取意見，實際上就是立法諮詢。他稱，座談會共有66場，將會聽取超過1000人的意見。

他又表示，整個過程以「三步走」的方式進行，由全國人大制定基本框架、之後由人大常委會對選舉產生辦法作具體修改，以及進入香港本地立法階段，修改本地法例。他指出，中央對事件高度重視，認為如果不是中央主導，而是按照以往做法，由特區政府以「五步曲」啟動，是辦不成的，但強調中央在過程中非常重視聽取社會各界人士意見。

▲ 駱惠寧稱，中央在研究過程中，不斷與港府和特首溝通。

中聯辦主任駱惠寧表示，中央在研究過程中，不斷與特區政府和特首溝通，聽取相關方面的意見。他又稱，留意到行政長官和特區政府很多官員都主動發表支持的意見，不難判定隨着時間的推移，完善選舉制度的重大意義將進一步突顯。

今日出席座談會的的包括多位局長、常任秘書長、以及立法會議員。

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記者：林曉君