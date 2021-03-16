  • 25°C
香港時間 : 2021316日 (二) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選舉制度】張曉明︰將登門拜訪年齡較大者　個別聽取意見

政治 17:26 2021/03/16

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

張曉明稱，座談會實際上就是立法諮詢。

中央官員第二日在港舉行政改座談會，就修改香港選舉制度的決定收集意見。港澳辦常務副主任張曉明透露，考慮到有部分人年齡較大，出席座談會不容易，因此會登門拜訪，個別聽取意見。

張曉明指出，從性質和定位來說，召開座談會聽取意見，實際上就是立法諮詢。他稱，座談會共有66場，將會聽取超過1000人的意見。

他又表示，整個過程以「三步走」的方式進行，由全國人大制定基本框架、之後由人大常委會對選舉產生辦法作具體修改，以及進入香港本地立法階段，修改本地法例。他指出，中央對事件高度重視，認為如果不是中央主導，而是按照以往做法，由特區政府以「五步曲」啟動，是辦不成的，但強調中央在過程中非常重視聽取社會各界人士意見。

駱惠寧稱，中央在研究過程中，不斷與港府和特首溝通。

中聯辦主任駱惠寧表示，中央在研究過程中，不斷與特區政府和特首溝通，聽取相關方面的意見。他又稱，留意到行政長官和特區政府很多官員都主動發表支持的意見，不難判定隨着時間的推移，完善選舉制度的重大意義將進一步突顯。

今日出席座談會的的包括多位局長、常任秘書長、以及立法會議員。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

【選舉制度】李慧琼倡選德才兼備者進入管治架構　葉劉冀資格審查委員會由中立專業人士出任
11:33 2021/03/15
【選舉制度】李慧琼倡選德才兼備者進入管治架構　葉劉冀資格審查委員會由中立專業人士出任
【選舉制度】林鄭月娥稱綜合式修例方便立法會審議　如期9月舉行立法會選舉難度大
今日 10:49
【選舉制度】林鄭月娥稱綜合式修例方便立法會審議　如期9月舉行立法會選舉難度大
【選舉制度】梁君彥：樂意加開會議配合審議修例工作
今日 16:02
【選舉制度】梁君彥：樂意加開會議配合審議修例工作
駱惠寧 張曉明 政治

最高瀏覽

【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生
16:58 2021/03/15
【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生
【虐殺女童】女童免疫系統胸腺嚴重萎縮至僅重5克　兒科醫生哽咽作供指與六旬老人無異
13:36 2021/03/15
【虐殺女童】女童免疫系統胸腺嚴重萎縮至僅重5克　兒科醫生哽咽作供指與六旬老人無異
【食不安心】韓國網絡瘋傳中式醃泡菜方法　大叔赤裸浸土黃色混濁泡菜池
11:48 2021/03/15
【食不安心】韓國網絡瘋傳中式醃泡菜方法　大叔赤裸浸土黃色混濁泡菜池