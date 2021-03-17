【升中面試】過於show off獎項隨時弄巧成拙　Ben Sir團隊拆解升中面試加分技巧

▲ Ben Sir指自我介紹最重要展現自己的個性。

不少中學在3月陸續開展自行收生面試，要在眾多學生中突圍而出，獲心儀學校青睞，就要掌握面試要訣。TOPick邀請曾任中大中文系高級講師的歐陽偉豪（Ben Sir）及其尖子團隊，分享升中面試技巧，助家長及小朋友做好準備。

Ben Sir去年開辦「維園學堂」，教授中、小學生中英文語法，有感自己一個人教書太吃力，因此召集5位就讀「三大」的精英開班授課。團隊過往曾舉辦讀書會及升中面試班，幫助同學裝備自己。

▲ Ben Sir與尖子團隊分享升中面試技巧。（林綺虹攝）

自我介紹展現個性

任何面試都少不免自我介紹環節，Ben Sir指要令人印象深刻，最重要是帶出成長的轉變，展示自己的個性。

很多人愛講自己拿到某個獎項，如果純粹講拿獎，CV上也有，為何要浪費時間？你在某個比賽中拿到冠軍，可以說說自己在比賽中的轉變，這種性格上的轉變，CV上看不到。

其中一位團隊助教、現就讀中大醫科的Wallace補充，小朋友常犯的錯誤是說出許多零碎的經歷，卻欠缺解釋。他回想自己小學時也犯同樣的錯誤，會說自己學過大提琴、武術等，全部都是一句起兩句止，沒有進一步解釋這些經歷的重要性。他強調，考官主要想透過面試了解學生的個性及思維，只數出獎項及活動對面試而言沒有實際作用。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

背稿反而易露出馬腳

同樣是團隊助教、現時就讀科大化學系的Davy，指面試最重要有自信，不用背稿也可以流利地表達自己。

有人提議背書名或內容，但你對它根本不熟悉，不會說得好。若考官比你更熟悉內容，追問下去，很快便會露出馬腳。

Davy指，與其背誦自己沒有把握的資料，倒不如花心思包裝自己的興趣和專長。他以小朋友愛「打機」為例，可解釋怎樣通過玩遊戲進行學習，例如遊戲過程考反應、團隊合作、製定策略等，引申出來在生活上或學業上都能應用。

小組討論着重溝通 切忌變「個人演講」

除了個人面見外，面試有機會以小組討論形式進行。Wallace指，面試班上大部分小學生都欠缺溝通技巧，4位組員之間沒有互動，反而變了4個個人演講。

就算有互動，都可能流於表面，說一句『我同意你』之後，便繼續自說自話。小朋友在同意對方觀點之後應作補充，這樣考官會覺得你真的有在聽對方說話。

Davy補充，進行小組討論要有團隊意識，留意身體語言，說話時應望着同學，而不是老師。

預備升中面試時，許多時候家長比小朋友更緊張。Wallace指，家長可與子女進行模擬面試，詢問子女數條沒有準備過的題目，訓練他們即時反應及獨立思考能力，在面對考官時，自然不會怯場，能夠有自信地表現自己。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：胡嘉儀