【中藥黑市】從殯儀館收購人體胎盤　加工製成中藥紫河車未經檢測恐有傳染病

▲ 黑市人體胎盤未經檢測，被加工製成中藥紫河車

內地媒體《澎湃新聞》近日揭發人體胎盤黑市實況，有商人從醫療廢物廠、殯儀館私下收購新鮮人體胎盤，加工製成中藥「紫河車」。整個加工過程未有進行病毒檢測，就已流入市場，恐帶來衞生及安全問題。

黑市胎盤或帶有病毒

儘管中國內地已禁止新鮮人體胎盤交易，但《澎湃新聞》最近調查發現，有商人把新鮮胎盤製成中藥「紫河車」，安徽亳州、河南永城、江蘇邳州則為內地最大的人體胎盤黑市。多名商人也表示，大部份加工商販從國內各地醫療廢物廠、殯儀館，收購新鮮人體胎盤後，製成乾貨紫河車。無論健康及不健康的胎盤，即使母體已感染傳染病的，商販也照樣收購，把它們集合在一起。有商販表示，人體胎盤既是醫療垃圾，也可以是人體器官，要收購並不容易。

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據《本草綱目》的記載，紫河車有助治療虛喘勞嗽、氣虛無力、不孕等病症，因近年在醫學界備受爭議，加上未經病毒檢測，安全成疑，故在2015年版的《中國藥典》中已被除名。北京中醫藥大學衛生法講師鄧勇指，紫河車入藥的話不符倫理學要求。若母體感染肝炎等病毒，也可透過胎盤傳給胎兒，有安全風險。

紫河車淘寶有售

《澎湃新聞》又發現，紫河車又分為「淨貨」和「重貨」，前者每公斤大約可售人民幣1350元，共有15至16個加工胎盤；後者每公斤大約可售人民幣700至1000元，共有7至8個，是把新鮮胎盤加入淀粉、色素製成乾貨，呈土黃色。有商販表示，每個月可穩定供貨2至3噸。但也有人指，以前可以在醫院收走這些醫療廢物，現在部份醫療廢物廠也不敢供貨，某些地區的殯儀館也需按要求銷毀胎盤。有商販直言，若再收緊，就去越南收購新鮮人體胎盤。

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不過，內地記者成功網購一個新鮮胎盤，並附有醫院婦產科的檢驗報告，證明愛滋病、乙型肝炎病毒檢測為陰性。另外，目前淘寶仍有店舖售賣新鮮紫河車及乾貨紫河車。

現時，內地未有明確立法禁止買賣胎盤，按衞生部的規定，產婦分娩後胎盤應歸由產婦所有，若胎盤可能傳播傳染病，醫療機構應及時告知產婦。若產婦放棄或者捐獻胎盤者，可由醫療機構處置，「任何單位和個人不得買賣胎盤」。

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責任編輯：羅嘉欣