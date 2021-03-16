【8.18集結案】控方指據「共同犯罪」原則黎智英已犯案　辯方質疑控方沒有相關證據

▲ 黎智英等共7人涉8.18集結案，雙方今續作結案陳詞。(經濟日報資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英等共7人，涉於2019年8月18日港島遊行而被控組織未經批准集結一案，今（16日）於西九龍裁判法院續審，雙方續作結案陳詞。控方今回應指，黎智英事前雖然沒有宣傳流水式集會，但根據「共同犯罪」原則，黎亦屬干犯組織未經批准集結。代表黎智英的資深大律師蔡維邦反駁指，「共同犯罪」須有事前計劃，惟控方沒有相關證據，質疑控方提出「共同犯罪」原則是分散焦點。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）已認罪，保釋候判。

控方代表大律師林芷瑩回應辯方結案陳詞時指，基於「共同犯罪」原則，雖然黎智英未有事前宣傳遊行及安排當日流水式集會，但黎與其餘被告手持橫額，帶領集會人士離開維園，亦屬干犯組織未經批准的集結。

代表黎智英的資深大律師蔡維邦則回應指，「共同犯罪」可分為兩步，第一步為兩個或以上的被告制定計劃；第二步則為被告實行計劃，惟控方在本案中並沒有證據顯示各被告有事前計劃，控方提出「共同犯罪」原則只是分散本案焦點。

代表李卓人及何秀蘭的資深大律師戴啟思結案陳詞時指，被告有必要帶領集會參與者離開維園，因當時警方並未有履行維持秩序的職責，而維園內的參會人士已經飽和，又指被告陷入兩難之中，一方面離開維園有可能干犯罪行，另一方面集會主辦方須確保參與人士的安全。

戴啟思續指，各被告與集會參與者當時相信流水式集會是獲警方允許，而警方若當時反對流水式集會，亦應該向民陣方面聯絡。戴啟思又指，控方所稱的未經批准集結並無共同目的，即使有，亦只會是疏散維園人士，因為原定當天的遮打花園集會已取消。聆訊明（17日）續。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。當中區諾軒及梁耀忠已承認控罪，准保釋候判。

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記者：王仁昌

