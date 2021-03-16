【巴士加價】九巴獲批加價8.5%　因本港經濟情況凍結月票票價

▲ 九巴決定凍結「九巴月票」票價，維持於港幣780元，令乘客受惠。（資料圖片）

行政會議今日（16日）通過批准4間巴士公司加價申請，票價加幅為8.5%至12%不等。九巴指，鑑於目前本港經濟情況，九巴決定凍結「九巴月票」票價，維持於港幣780元，令乘客受惠。

九巴獲批票價8.5%加幅，扣除由「專營巴士豁免隧道費基金」撥出之紓緩金額，九巴獨營路線的整體平均票價加幅為5.8%，今年4月4日生效；聯營過海路線分兩階段實施，首8.5%加幅今年4月4日生效，其後3.2%加幅將於明年1月2日生效；龍運巴士票價維持不變。

九巴和龍運對上一次調整票價，分別於7年前（2014年）和10年前（2011年）。兩間巴士公司於2年半前申請加價，期間兩間公司未有間斷更新車隊、提升服務，加上國際油價回升，各項經營成本持續上漲。特別在過去一年多，受疫情影響，乘客量大幅下跌，經營陷於困境，龍運的情況嚴峻。

九巴和龍運期望是次票價安排，可在市民的負擔能力以及營運成本之間取得平衡。公司會繼續採取各種措施，控制成本及提升服務。

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記者：陳子謙