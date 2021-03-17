【育兒經】港女生嫁到韓國暖男丈夫包辦家務　新手媽媽：最怕帶孩子睇醫生語言錯誤溝通

▲ 港女生Wing嫁到韓國，誕下男嬰，暖男丈夫包辦家務，新手媽媽分享在韓國的所見所關及育兒苦樂。

香港女孩Wing熱愛韓國文化，中學時期已學韓文，後來找到可負托終生的韓國Oppa 。去年在疫情下帶同7個月大的「韓B」回韓國，至今已大半年，漸漸適應當地湊B生活，同時對韓國的文化有了更深認識。

Wing與韓國丈夫是在朋友介紹下結識，繼而拍拖、結婚、生孩子。Wing表示，丈夫並不是傳統韓國的大男人，反而在很多方面都會照顧和遷就她。「他知道我隻身由香港到韓國生活並不容易。丈夫一家人思想較開通，一些韓國傳統文化也不太跟隨，例如傳統韓國家庭會自己在家中醃泡菜的，但他們沒有這個習慣，算是比較新潮。」

▲ 韓國爸沒有傳統的大男人觀念，相反對妻子相當體貼，包辦大小家務。（被訪者提供）

煮飯打掃韓爸一手包辦

幸福人妻Wing未結婚前從事秘書工作，現時全職照顧孩子。「韓國婦女一旦有了小孩，大部分媽媽都不會工作，待小孩長大一點才重新投入社會。當然也有例外的，但只會請父母幫忙照顧，並沒有聘請傭人的文化。」

24小時在家湊韓B，加上還是嬰幼期，經常纏著媽媽，其他家務實在難以兼顧。丈夫放工回來便一力承擔所有家務。「例如煮飯、打掃等家中大小事務，大部分都是他做的。」

對於韓國的湊B生涯，有不少跟香港有所分別，讓Wing覺得很新鮮，其中家人替韓B在1歲舉行的傳統周歲宴最教她難忘。「孩子1歲的時候在家辦了韓國傳統的周歲宴，當進行抓周的時候心情既緊張又期待，不知道他會抓到甚麼。最後他抓到藥罐，寓意將來可能會做醫生、護士或藥劑師，這個經歷對我來說挺特別的。」

談到抓周的細節，Wing表示現場會預備多款物件給BB去選擇，除了藥罐，還有毛筆︰代表將來讀書成績優秀；法官的法槌︰代表將來做法官；足球︰代表將來做運動員；五色彩紙；代表將來做明星等，相當有趣。

▲ 韓國B在周歲宴上穿上傳統韓服，進行抓周儀式時，抓到藥罐，喻意將來可能會做醫生、護士或藥劑師。（被訪者提供）

Wing表示一般來說，孩子在周歲宴時會穿上傳統的韓服，也會大宴親朋，宴會則會在酒店舉行，場面熱鬧且隆重。不過，韓B的周歲宴因為遇著疫情，由於限聚令的關係，只低調在家中舉行。

韓國坐月飲海帶湯催乳

Wing在香港生產，由媽媽照顧坐月期間的起居飲食。但她對韓國婦女坐月期間的飲食也有所認識，其中較常見的是產婦會在坐月期間飲海帶湯。「飲海帶湯可促進乳汁大量分泌，幫助子宮收縮機能恢復更快，這是韓國傳統的說法。」

除了海帶湯，韓國產婦也會進食牛肉和南瓜。「牛肉可補元氣，南瓜則幫助利尿。另外也多以豆腐或大豆類、雞蛋、魚、貝類、綠色蔬菜、動物的肝臟類、牛奶等做食材煮食。避吃辣食、冷食，若有餵母奶更要避開咖啡因跟酒精類飲食，這點與香港無異。」

▲ 除了周歲宴，遇着傳統節日如新年，韓國B也會穿起傳統韓服應節。（被訪者提供）

孩子生病最怕溝通錯誤

港韓語言及文化大不同，雖然已說得一口流利韓語，但Wing坦言，最擔心是孩子生病時跟醫生溝通。「尤其是獨自帶孩子看醫生的話，很怕會跟醫生溝通錯誤，延誤了治療。因此孩子生病時，我都會上網查看各種病因、特徵，方便與醫生溝通，生怕當中有任何出錯，害到小孩。」

Wing憶述一次韓B發高燒，因當時表現相當精靈，行得食得玩得，但卻錄得39度高燒。於是帶他看病，醫生給了退燒藥，吩咐若吃藥後高燒不退便再回診所去。「怎知吃藥後高燒還是不退，但韓B一直很精靈，我們擔心如果出了甚麼狀況要到醫院去，現在疫情嚴重，加上又要做檢驗測試，不想孩子辛苦，那時候真的很擔心。」

二人於是上網搜尋資料，發覺韓B的症狀很像香港所說的出玫瑰疹，但卻發現韓國並沒有玫瑰疹這回事。「韓國有所謂1周歲的發燒，症狀其實跟出玫瑰疹相類似。最後我們見孩子真的長出了如紅色的疹子，燒也漸漸退去，才放下心頭大石。」

韓B現在13個月大，韓國孩子一般兩歲時便可入學。對於日後的教育，Wing只想韓B愉快學習。事實上，韓國媽媽替孩子選擇學校，首要就近自己的家，主要為方便接應，至於是否名校反而是其次。

不過，一踏入中學及大學階段，讀書壓力也不比香港少。「在韓國要考入名牌大學競爭很大，韓國中學生也有補習，部分學生會溫習至凌晨兩、三點才回家的，壓力不少，韓國高中生自殺率也相當高，韓劇《天空之城》正是他們的寫照。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「韓B。港媽 SeoulaMoon」分享媽媽經

Wing 到韓國生活後，獨力照顧小孩，朋友不多，也不會經常見面。有時候難免感到生活苦悶，因而開設YouTube頻道 「韓B。港媽 SeoulaMoon」分享媽媽經以及照顧囝囝的生活點滴。「主要想找其他寄託，精神才不會那麼緊繃，同時可幫助釋放壓力。我發覺開專頁符合了我的需求，因為我平常都會拍片記錄小孩的成長，現在只是多做一點簡單影片剪輯而已。而且自由度也很大，我想拍片的時候才拍，想發片的時候才發，既對照顧小孩不會起衝突，生活上又有寄託，最重要的是丈夫也很支持我。」

記者：陳淑儀