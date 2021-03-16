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【新冠肺炎】本港新增11宗與本地個案關連個案　當中2人為九龍塘官立小學女學生住何文田警察宿舍

社會 18:29 2021/03/16

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九龍塘官立小學。（校方提供）

衞生署衞生防護中心公布，今日（16日）18宗新增確診個案，至今本港個案累計11,330宗（包括11,329宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中5宗為輸入個案，2宗為源頭不明的本地個案，其餘11宗與本地個案有流行病學關連，包括2名就讀九龍塘官立小學的女童，累計確診個案增至3宗。

11宗與本地個案有流行病學關連，其中包括2名就讀九龍塘官立小學的女童，年齡分別為10歲和11歲，住址同樣報稱何文田督察級警察宿舍Ｃ座，最後上課日為3月5日，故衞生防護中心表示，排除兩人於學校感染的可能，但暫未知二人感染源頭。

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連同前日（14日）確診的一位小六學生，該校累計3人感染新冠病毒。衞生防護中心早前把學校納入強制檢測名單中，校方隨即宣布，3月1日至3月14日期間曾身處九龍塘官立小學超過2小時的人士，包括全職、兼職和替假員工、訪客、所有3至6年級，以及曾於返校參與視像課的1及2年級學生均必須接受檢測。記者就九龍塘官立小學新增確診個案一事聯絡校方，暫未獲回覆。

同場加映，產後小腹鬆弛肚腩現形恐患腹直肌分離，專家拆解成因及治療方法：

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記者：陳麗娜

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