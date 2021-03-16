【巴士加價】4間巴士公司獲批加價8.5%至12%　市民各有意見

▲ 行政會議批准4間巴士公司加價8.5%至12%。（黃傑偉攝）

行政會議今日（16日）通過批准4間巴士公司加價申請，票價加幅為8.5%至12%不等。市民普遍接受巴士加價，但對加幅各有不同意見。

行政會議批准4間巴士公司加價8.5%至12%，邊間加幅最高？即看：【下一頁】

任職技術員蔣先生：

自己較多選擇乘搭巴士，因可點對點不用轉車，巴士加價情有可原，但對加幅超過3%感到負擔及難以接受。政府的交通補貼幫助不大。

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任職文職人員的鄭小姐：

對巴士加價感到合理，認為幅度可以接受，自己以搭巴士為主，因不用轉車感到很方便，加上有搭車補貼其實支出很輕微，所以加價認為可以接受。

攝影師朱先生：

對巴士加價感到合理，認為巴士路線齊全不用轉車，對加價最高只有12%感到可以接受 ，而對低下階層負擔，認為新的乘車補貼應該可以幫助到。

九巴獲批加價8.5%，決定凍結月票票價，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃傑偉﹑陳曉瑩