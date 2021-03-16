林鄭民望下跌4.4分至29.5分　香港民研：或與修改選舉制度有關

▲ 行政長官林鄭月娥。（陳靜儀攝）

香港民意研究所於本月初，即人大會議討論及通過修改香港選舉制度期間，的調查顯示，特首林鄭月娥最新民望評分，較兩周前顯著下跌4.4分，至29.5分。其支持率18%，反對率為72%，民望淨值顯著下跌10個百分點至負54個百分點。

香港教育大學社會科學系講師吳凱宇分析，林鄭月娥評分跌幅顯著，與近期本港發生不少重大的政治事件有關，包括47名民主派參與初選人士上庭審判，以及人大決定修改香港選舉制度，令民主成份可能進一步下降，市民或將部份責任歸咎於林鄭，認為未來走勢，仍要看人大方案細節出台有多少民主成份。

司長方面，財政司司長陳茂波評分微跌1.5分，為34.7分，民望淨值為負21個百分點，評分仍是三司中最高。而政務司司長張建宗的支持度評分，較一個月前微升1.6分至為32.7分，民望淨值為負25個百分點。律政司司長鄭若驊的評分就微升0.2分至23.9分，民望淨值為負42個百分點，與上個月調查變化不大。

局長方面，13位局長的民望淨值，除了排名首位的財經事務及庫務局局長許正宇錄得正1個百分點外，其餘全部錄得負值。民望排名第二至第五位，分別是發展局局長黃偉綸，創新及科技局局長薛永恒和環境局局長黃錦星，以及民政事務局局長徐英偉。而對比兩個月前，有8名局長支持率淨值上升，4人下跌，而跌幅最大為運輸及房屋局局長陳帆，下跌9個百份點。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，每次都有人評分反彈，然而主要是看趨勢，如果只在低位反彈，「彈完都仲係低位」，而且趨勢形成後沒有大轉變的話，評分很難會逆轉。

香港民研在本月8至12日期間，以真實訪問員隨機抽樣，電話訪問1,001名18歲或以上操粵語的香港居民。

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責任編輯：李淇