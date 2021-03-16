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【主控暈倒】主控上庭前停車場暈倒送院治療　沙田暴動案押後明續審

社會 18:38 2021/03/16

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沙田站暴動今於區域法院續審，主控上庭前暈倒送院押後明續審。(經濟日報資料圖片)

前年9月7日港鐵沙田站有示威者聚集，及後與警方發生衝突，有人投擲雨傘及疑似金屬物等雜物，事件中2男1女被控暴動及襲警等共4罪，案件今（16日）於區域法院續審。控方代表在庭上表示，主控官於開庭前在灣仔政府大樓停車場暈倒，送院治理。案件押後至明天（17日）繼續處理。

案件今早續審時，控方今早派出代表出庭向法官郭啟安解釋，主控官助理刑事檢控專員(特別職務)伍淑娟，於今早開庭前在大樓停車場暈倒，由其副手陪同送院治理。法官應控方申請，將案件押後至明天（17日）續審。

控罪指，涉案被告劉婉玲（46歲；公司經理）及謝嘉綸（43歲；活動策劃員）同被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年9月7日在港鐵沙田站與其他身份不詳人士參與暴動。

次被告謝嘉綸另被控於同日同地襲擊督察1663。同案的第3被告李俊霖（28歲；電腦技術員）則被控1項抗拒警務人員及管有攻擊性武器。控罪指他於同日同地抗拒執行職務的督察1663，以及管有2支鐳射筆。

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記者：林欣樂

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