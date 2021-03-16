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領導人冀解土地房屋問題　劉業強為丁屋護航︰一年只批1000間

政治 19:00 2021/03/16

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劉業強認為，丁屋能夠增加房屋供應。（陳宛彤攝）

香港房屋供應緊張，但男性的新界原居民擁有丁權，有資格申建丁屋。近年丁屋政策屢受挑戰，最近也有人涉「套丁」被捕。鄉議局主席劉業強今日就為丁屋護航，稱「一年只批約1000間」。

今日出席鄉議局執委會的劉業強，提及主管港澳事務的國務院副總理韓正，本月初提到香港住屋問題，是需要解決。他認為，新界人及擁有土地的人，「不會不支持發展」，但現時的丁屋申請，一年只批出約1000間，而且在村界範圍內興建，相信丁屋政策「只會幫助房屋供應」。

他又提到，內地鄰近鄉村的城市設有「城中村」，有較高的發展密度，認為香港可以仿效有關做法，強調新界人傳統權益是不應有太多限制，可惜回歸後有所收窄，令到部分原居民誤墮法網，是令人遺憾。

另外，鄉議局本身在特首選委會中佔26席，但人大早前通過的決定，未有提及選委會中，會有鄉議局代表。

劉業強稱，鄉議局也有同樣關注，強調鄉議局是愛國愛港團體，未來會繼續貢獻國家，就算將來不設鄉議局界別，也會有其他界別可以發揮。

他又認為，新的選委會有新局面，會更有國際視野、更了解國家發展，而未來的立法會議席，他傾向選委會佔較大比重，即35至40席、地區直選為20至30席，認為能令行政、立法更暢順，而且議席數目有所增加，也不會「搞清一色」，相信會有溫和民主派入閘，不會是「假選舉」。

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撰文 : 傅流螢

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