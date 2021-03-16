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【選舉制度】曾鈺成︰從根本確保愛國者治港　對日後實現普選樂觀

政治 19:10 2021/03/16

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前立法會主席曾鈺成，對於香港日後實現普選感樂觀。（尹櫻霖攝）

前立法會主席曾鈺成認為，完善本港選舉制度後，中央能從根本上確保「愛國者治港」，消除過往對於普選「過於沒有任何限制」的顧慮，中央在愛國者門檻存在的情況下，他對於香港日後實現普選感樂觀，直言香港可以「先行這步，袋住先」。

曾鈺成今（16日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問。他在訪問提到，立法會過去一兩年，不少社會上爭議不大的議案均因議員拉布未獲通過，他認為，中央希望透過完善香港選舉制度，由選舉委員會界別在立法會中佔較大比例議席，解決以往的行政立法矛盾。

他指出，前年的區議會選舉，大批候選人以港府和中央都不接受的政治議題，即「五大訴求，缺一不可」，成功當選；加上民主派人士去年舉行35+初選，主張議席過半後迫使特首林鄭月娥就範，致使中央意識到香港的選舉制度出現問題，最終導致中央出手。

前立法會主席曾鈺成接受前民主黨主席劉慧卿訪問。（尹櫻霖攝）

被問到立法會新增選舉委員會界別，會否令立法會失去制衡政府的作用，曾鈺成就指，選委會議席的議員仍會面對社會壓力，若然沒有就政府的議案把關，要負起責任。

對於資格審查委員會的組成，曾鈺成認為，由具公信力的人士出任委員很重要。他又指，就委員會的決定，應設立上訴機制，但考慮時間問題，以司法覆核的方式上訴並不實際。

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記者︰尹櫻霖

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