【還押候訊】劉頴匡涉煽惑他人非法集結　控方申請合併兩案處理

▲ 被告劉頴匡昨由囚車押解至區域法院再提訊。(經濟日報資料圖片)

前民間集會團隊發言人劉頴匡涉發起於去年1月19日在中環遮打花園集會，被控煽惑他人參與非法集結罪及拒絕服從警員命令罪，案件今（16日）於區域法院再訊。控方繼續申請將該案與另外3名涉在遮打花園暴動及傷人的被告的案件合併，辯方需時考慮是否反對案件合併，以及等待法庭批出其中一名被告的法援申請，案件押後至4月29日再訊，被告續准保釋候訊，惟劉頴匡在47人參與初選涉違國安法的案件不獲保釋，暫須還押候訊。

被告劉頴匡(27歲)被控1項煽惑他人參與非法集結罪及1項拒絕服從或故意忽略服從警員命令罪。控罪指他於2020年1月19日在中環遮打花園非法煽惑他人參與非法集結，以及拒絕服從或故意忽略服從高級督察34135發出的命令。

另3名被告的案件同時提堂，3人依次為學生李旭熙（20歲）、運輸工人陳國榮（34歲）及無業的楊皓泓（20歲）。他們涉於遮打花園及長江集團中心外一帶參與暴動、有意圖而傷人及串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害等被控。

兩案今再訊時，控方繼續申請將兩案合併，劉頴匡的代表律師表示需時考慮是否反對案件合併，而另案其中一名被告的代表律師表示，其法援申請未獲批出，故辯方申請將案件押後。法官將案件押後至4月29日再訊，除因另案而還押的劉頴匡外，其餘3名被告繼續保釋候訊。

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記者：林欣樂