【拍卡去廁所】八達通功能廣　稻苗學會黃傑龍分享入廁所新用途

▲ 黃傑龍分享八達通拍卡去廁所的新用途。（黃傑龍Facebook專頁圖片）

香港基本人人都有一張八達通在手，而八達通應用範圍更遍佈公共交通、食肆、娛樂設施、零售商戶等，就連去廁所都可派上用場。

▲ 黃傑龍分享八達通拍卡去廁所的新用途。（黃傑龍Facebook專頁圖片）

稻苗學會會長黃傑龍在Facebook專頁分享，其辦公的寫字樓廁所新裝修後，業主通知明日（17日）起要使用八達通「拍一拍」感應器才可入內。

黃傑龍帖文：

寫字樓突然間裝修咗兩個星期, 今日收到業主通知明天開始要用八達通先去到廁所, 你第一個感覺會係邊一個? 1. 去廁所都要俾$2 2. 肯定係收集數據, 交俾老細顯示每個員工每日去廁所幾多次同埋入咗去幾耐! 3. 好衛生啊變成非接觸式開門 你揀唔同嘅反應代表你係唔同嘅性格，亦都代表你個人係成日都開心定係成日都擔心，但係同時又反映你會幾容易俾人呃，呢個世界係冇完美㗎。 （我當然係三個都諗晒唔係點寫到出嚟）

他更提出了3個想法供網民討論，大家都有不同意見，點擊圖片即睇部分網民留言：

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八達通是是一款全港通用的非接觸式支付工具，於1997年9月1日啟用，實體八達通透過內置晶片在信用卡大小的塑膠卡片，為卡片加值後放置在接收器上即能夠完成付款過程。

八達通最初只應用在巴士、鐵路及渡輪等公共運輸工具，後來陸續擴展至大部分公共運輸工具，以至零售業務，後來更普及至在學校、醫院、辦公室及住所等的通行卡。

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記者：陳曉瑩