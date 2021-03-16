區議員袁海文質疑秘書處修改會議紀錄　民政總署：失實指控、極度遺憾

▲ 袁海文指控區議會秘書處刪改會議紀錄，但被民政事務總署稱為失實指控。（民主黨提供）

民主黨深水埗區議員袁海文今日質疑，深水埗區議會秘書處刪改會議紀錄，會議錄音也遭剪接，認為是篡改了區議會決定。民政事務總署傍晚作嚴正澄清，稱袁海文未有向秘書處就初稿提出修訂，對今日的失實指控表示極度遺憾。

民政事務總署發言人指，區議會討論的事項、文件，須符合《區議會條例》所訂的區議會職能，各區民政事務處如發現事項不符區議會職能，會作出調查；倘區議會仍保留不符合的討論事項，秘書處則未能提供秘書服務，包括撰寫會議紀錄、將錄音上載至網站等，強調是一貫做法。

發言人續指，去年兩次會議上，討論事項不符合區議會職權，按既定處理方法，沒有提供支援，時任深水埗民政事務專員也有書面通知區議會主席，並於會上重申政府立場，而秘書處擬備相關會議紀錄時，會上沒有議員提出修改，而袁海文當時要求加入「增補」段落，但秘書處不會就超出區議會職權議題，提供秘書服務，即使通過接納有關段落，也不會跟進，強調與前述做法並無二致。

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記者：陳宛彤