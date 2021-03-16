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【港大研究】袁國勇團隊揭抗麻風藥物可抑制新冠病毒複製　或有望紓緩瑞德西韋供應緊張情況

社會 20:46 2021/03/16

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港大醫學院率領研究發現抗麻風藥物有效對抗新冠病毒。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情至今仍肆虐全球，港大醫學院微生物學系及生物醫學學院，聯同美國等多間大學研究發現，現行用於治療麻風口服藥物「氯法齊明」，可阻止新冠病毒進入細胞，並抑制病毒複製。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇形容研究結果令人振奮，惟仍需就臨床應用作進一步研究。

港大微生物學系及生物醫學學院聯同加州大學洛杉磯分校、哥本哈根大學等，去年已發現治療麻風及肺癆的口服藥物「氯法齊明」（Clofazimine），可有效抑制新冠病毒複製。

團隊是次再利用胚胎幹細胞抽取的心肌細胞及呼吸道上皮細胞作研究，發現氯法齊明可抑制細胞內新冠病毒量逾1000倍，同時亦抑制引發中東呼吸綜合症的冠狀病毒量100倍；研究又進一步表明，氯法齊明可阻止新冠病毒進入細胞，同時亦可破壞新冠病毒在內的冠狀病毒RNA複製。

大微生學系講座教授袁國勇(右三)、助理教授袁碩峰（右二）、臨床助理教授陳福和(右一)等聯同生物醫學院及海外大學的團隊，發現現有用於治療麻風的藥物，可有效抑制新冠病毒感染。（照片由港大醫學院提供）

研究亦揭，有關藥物顯著減少肺部損傷，並可預防由病毒引起的「細胞因子風暴」，可用作感染前後治療。有份領導研究的港大微生物學系助理教授袁碩峰表示，氯法齊明預防感染後引發細胞因子風暴的具體機制仍於研究當中，估計或與加強宿主本身的免疫有關。

團隊同時提到，現時用於治療新冠肺炎重症病人的抗病毒藥物「瑞德西韋」，需以靜脈注射，昂貴且供應緊張，惟研究顯示氯法齊明配合瑞德西韋一同使用，亦可起抑制上呼吸道的病毒量。

團隊認為，此發現可有助減輕醫療機構的負擔，建議可就單獨使用氯法齊明，或配合瑞德西韋等藥物治療，進行臨床試驗，以進一步了解兩者治療效果。

至於氯法齊明是否同樣適用於已變異的新冠病毒，袁碩峰相信由現有抗病毒機制上，有關藥物可以抵抗已變異的新冠病毒，惟強調仍待進一步實驗驗證。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇形容研究結果令人振奮，惟只屬第一步，未來仍需就用於治療新冠病毒感染，再作進一步的臨床研究。

是次研究已於國際科研雜誌《自然》發表。

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記者：陳正怡

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