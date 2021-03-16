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【米芝蓮推介】「Zuma」9名食客染疫均屬Ursus群組　6人上周確診惟今日始公布

社會 21:00 2021/03/16

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置地廣場日式餐廳「ZUMA」先後有9名食客到訪後確診，均屬Ursus Fitness群組。（梁偉榮攝）

本港近日再爆疫情，更集中於中西區一帶，中環米芝蓮日式餐廳「ZUMA」日前獲當局通知早前多名食客到訪後確診，惟未有提供進一步資訊，餐廳已暫停營業作消毒。署方今日始公布有9名確診者曾訪當處，均涉健身中心群組，大部分已於上周五確診，惟署方未有解釋漏報原因。

中環置地廣場日式餐廳Zuma昨晚公布，獲政府衞生當局通知，8名曾於2月26日至3月9日光顧的食客確診，惟當局未有提供更多資訊，餐廳已暫停營業作消毒。翻查衞生防護中心2月底至昨日（15日）的確診個案曾訪處所名單，並沒有相關行蹤。詳情請見【下一頁

事隔多日，衞生防護中心今日更新有關名單，始列出曾有9名確診者到訪置地廣場Zuma，全屬西營盤Ursus Fitness群組個案，至少3人屬Ursus Fitness客人；患者介乎28歲至44歲，有6宗早於上周五(12日)公布確診，其中2名患者最早於3月8日發病。

TOPick向衞生署查詢有關個案詳情及漏報原因，署方回覆僅指，接獲確診個案通報後，會即時展開流行病學調查，包括追蹤接觸者，又已聯絡相關處所，提供環境消毒的建議；並會衞生署會及時透過新聞稿向公眾發布確診個案的資訊。

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記者：陳正怡

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