【通識改革】中學校長會：教育局突指責通識科異化惟根據欠奉　對通識教師欠公道

▲ 教育局將於今年9月落實優化高中4個核心科目，引來中學校長會發文批評當局推行過急。（資料圖片）

教育局早前公布優化高中4個核心科目，通識科面臨重大改革，中學校長會今日（16日）發表文章，指教育局過去從未有對通識科課程設計或學與教的進行，作出強烈非議，相反不時推廣良好的教學示例，形容當局「突如其來而又沒有根據的指責」，「對全港通識教師有欠公道」，該會對此深感不安。

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒在該會網站撰文，指教育局過往多年一直透過「友善探訪」、「重點視學」、「校外評核」等監察通識科的發展，過去從未作出強烈非議，質疑局方在「未有嚴謹的學術研究支持下」作出公開評論，包括在上月發文指現行通識科出現「異化」、討論呈現「二元對立」及「事傾向批判或反對的態度」等，形容課程及考評有迫切需要進行改革，黃謂儒反問有關指責對全港任教通識科和擔任考評工作的同工是否公平，「其批評能否體現『專業領航』？是否有卸責之嫌？」

他指出，教育局文件所列的重新冠名科目課程理念，與原來通識科差異不大，惟課程內容涉及大量調整，教學時數大幅刪減，考評加設30%選擇題及短答題，且教學並不著重探究討論，質疑匆忙實施的重新冠名科目能否實現有關課程理念。他說，該會十分擔心如此重大但又倉卒的改動，會讓學與教範式改變難以適應、教學資源配套未能到位、科目學術水平難與海外中學教育的同等課程掛鈎，他亦關注教師適應和再培訓等問題，批評當局推行過急。

▲ 中學校長會榮譽總幹事黃謂儒認為教育局對通識科的指責沒有根據，對教師欠公道。（資料圖片）

他總結指出，4個核心科目課程是整個高中課程的學習「核心」，對學生影響至深至鉅，惟當局未經充分諮詢便急於在今年9月實施如此重要的改動，令人難以理解為何要推行得如此急驟，擔心全港學校是否有充足時間作全面規劃，為學生創造空間和照顧學生多樣性，並關注數學科課程及考評不變、英文科改動不多，優化4個核心科目後學校如何可釋放約250小時課時。至於教師人手安排、學校科目重新組合、教科書選擇，他指「說來簡單，但事事有規有矩，須依從教育局的規限，不能說了便是」。

他續指，4科改動影響課時安排、選修科目編排、學校老師教學調配，以及初中課程規劃，更影響現時就讀中三的學生和家長的選擇，按學校正常程序，學校須讓中三學生和家長及早瞭解中四選修科目的安排，以及不同選擇對學生未來升學與就業的影響，反問「現時學校連最終的修訂也未清楚、大學收生資料亦欠奉的情況下，如何讓同學及早知悉、及時作出恰當的選擇？」強調高中選科或會影響學生的整個生涯規劃，如何向學生及家長的選擇負責，籲教育局慎思。

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責任編輯：馮琪雅