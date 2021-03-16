曾鈺成無意競逐特首　怕激嬲林鄭不評論其連任機會

▲ 前立法會主席曾鈺成表明，自己無意競逐特首。（尹櫻霖攝）

特首選舉明年舉行，一直是特首黑馬之一的前立法會主席曾鈺成笑言，自己在2012年時曾經是「最近磅」可以選特首，但現時無意競逐特首，除了因為年事已高、心態的問題外，亦擔心自己的想法和主張未必合乎時宜，「出嚟講嘢，十句有九句都俾人鬧，咁就無謂啦」。

聽到曾鈺成如是說，於網台主持節目的民主黨前主席劉慧卿強調，其實很多人都認同曾鈺成的理念。不過，曾鈺成自嘲指︰「呢啲人入唔到選委會。」

外界關注特首林鄭月娥會否尋求連任，曾鈺成透露，他曾於前年反修例風波爆發時與朋友打賭，林鄭會否在去年3月前離任，其後與朋友的打賭，又變成林鄭會否在7月前離任，到現在社會則在討論林鄭會否連任。他笑言，不會評論林鄭連任的可能性，因為不想激嬲林太，而若果公開表明林鄭會連任，則會激嬲「另一個人」。有政界中人料，曾鈺成口中的「另一個人」，可能是早前不排除再參選的全國政協副主席梁振英。

全國港澳研究會理事田飛龍早前在報章撰文，提到香港完善選舉制度後，中央不需要「橡皮圖章或忠誠的廢物」。曾鈺成的黨友、港區人大代表葉國謙早前談到田飛龍的言論時大動肝火，批評對方沒有禮貌，並指「可能別人也會覺得你是廢柴學者」。那麼曾鈺成又如何看待「忠誠廢物論」？

曾鈺成就指，對於田飛龍的說法「無咩感受」，直言自己「唔係廢物」，不會對號入座。他又指，不會將田的說法理解為現時的建制派存在很多「橡皮圖章或忠誠廢物」，而會解讀為中央完善本港的選舉制度後，不希望議會變成「橡皮圖章」或議員成為「忠誠的廢物」，認為田的說法是為香港新的選舉制度進行辯護。

被問到對於現時的建制派有何評價？曾鈺成就指，不喜歡以前輩身份自居評價後輩，但他認為不同時代會有不同人才，一代比一代出色，「長江後浪推前浪」，不認為現在的建制派比從前的差