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【疫苗接種】61歲翁疑接種BioNTech疫苗後中風仍須留院　另有10宗打針後送院個案創單日新高

社會 23:10 2021/03/16

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截至今日零時零分，過去24小時共有11宗送院個案，其中九宗已經出院，二宗留院觀察。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，今日(3月16日)再多23,000人接種首劑疫苗，其中10,200人接種科興疫苗，13,000名人接種復必泰BioNTech疫苗，累計229,300名市民已接種第一劑疫苗。而當局公布昨日(3月15日)共有11宗接種疫苗後送院個案，涉復必泰疫苗佔6宗，當中2人分別出現中風及嚴重過敏，需要留院觀察，4人已出院；餘下5宗則涉科興疫苗，均已出院。

此外，今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為75%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為93%。

而截至今日下午八時的過去24小時，約30,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約113,200名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

當局公布過3月15日共有11宗接種疫苗後送院個案，涉復必泰疫苗個案包括：

  • 於3月15日，一名30歲女子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到血管迷走神經性昏厥。她於上午11時04分被送往基督教聯合醫院，情況穩定。經治療後，無須留院
  • 於3月15日，一名61歲女子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及頭痛。她於下午2時06分被送往基督教聯合醫院， 情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 於三月十五日，一名63歲女子到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中 心接種疫苗後，感到暈眩及胸口痛。她於下午 1 時 44 分被送往瑪麗醫 院，情況穩定。經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。
  • 於三月十五日，一名 61 歲男子到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心 接種疫苗後，出現中風情況。他於下午 4 時 39 分被送往瑪嘉烈醫院， 情況穩定。經治療後，留院觀察。
  • 於三月十五日，一名 35 歲女子到香港中文大學醫院社區疫苗接種中心 接種疫苗後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應。她於下午 4 時 02 分 被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。
  • 於三月十五日，一名 64 歲女子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫 苗後，咀唇出現腫脹情況。她於下午 7 時 33 分被送往博愛醫院，情況 穩定。經治療後，無須留院。

涉科興疫苗個案包括：

  • 於三月十五日，一名 48 歲女子到林士德體育館社區疫苗接種中心接種 疫苗後，感到暈眩及左上肢乏力。她於上午 11 時 25 分被送往瑪嘉烈醫 院，情況穩定。經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。 於三月十五日，
  • 一名 64 歲女子到林士德體育館社區疫苗接種中心接種 疫苗後，有出疹情況。她於上午 11 時 47 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩 定。經治療後，無須留院。
  • 於三月十五日，一名 36 歲女子到九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種 疫苗後，感到暈眩。她於下午 1 時 55 分被送往基督教聯合醫院，情況 穩定。經治療後，無須留院。
  • 於三月十五日，一名 63 歲女子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接 種疫苗後，感到暈眩及噁心。她於下午 1 時 54 分被送往律敦治醫院， 情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 於三月十五日，一名 54 歲女子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接 種疫苗後，左手臂感到麻痺。她於下午 8 時 53 分被送往律敦治醫院， 情況穩定。經治療後，無須留院。

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記者：鄧凱文

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