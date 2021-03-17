【強制檢測】食衞局向滙豐總行發強制檢測公告　3月3日至16日曾逗留逾2小時者須檢測

▲ 中環匯豐總行。 程志遠攝

政府深夜公布最新一批強制檢測公告刊憲名單，合共22個指明地方，包括中環滙豐總行大廈。3月3日至16日曾逗留逾2小時者人士，須於3月19日前接受病毒核酸檢測，政府今日(17日)會在中環滙豐總行大廈，為須接受強制檢測的工作人員增設流動採樣站。

除了滙豐總行外，另有21個指明地方及一間學校被納入強制檢測公告，包括16幢位於中西區的住宅， 當中堅尼地城泓都第1座新增一宗或以上確診個案，須要強檢；其餘15幢大廈分布西摩道、衛城里、活倫臺、衛城道及堅道一帶豪宅，因污水樣本檢測呈陽性須強檢，包括蔚然、瀚然、嘉苑、活倫閣、福臨閣、嘉倫軒、孔翠樓、衛城閣、活倫大廈、殷然、福澤花園A及B座。

其他強檢大廈包括，大坑道16號及何文田山道督察級警察宿舍C座，港九五旬節會五旬節堂(香港)、孫中山紀念館及九龍迦南中英文幼稚園。政府表示，位於李陞街遊樂場、堅彌地城遊樂場及西營盤社區綜合大樓的流動採樣站，均會延長服務日期至3月19日（星期五）。

3月16日納入強制檢測公告的22幢大廈/指明地方名單如下－－

新增一宗或以上確診個案（住宅大廈）：

1. 堅尼地城泓都第1座

2. 銅鑼灣大坑道16號

3. 何文田山道23號督察級警察宿舍C座

中西區污水樣本檢測呈陽性（住宅大廈）：

1. 西摩道2A號蔚然

2. 西摩道13-13A號

3. 西摩道33號瀚然

4. 衛城里4號嘉苑

5. 衛城里4A號

6. 衛城里10號

7. 衛城里12號

8. 活倫臺1號活倫閣

9. 活倫臺2-3號福臨閣

10.活倫臺4號嘉倫軒

11.衛城道3-3A號孔翠樓

12.衛城道6號衛城閣

13.衛城道9A-9C號活倫大廈

14.堅道100號殷然

15.西摩道11號福澤花園A及B座

新增一宗或以上確診個案（商業大廈）

1. 中環皇后大道中1號滙豐總行大廈

中西區污水樣本檢測呈陽性（非住宅處所）

1. 衛城道11號港九五旬節會五旬節堂(香港)

2. 衛城道7號孫中山紀念館

其他強檢處所(學校)

1. 九龍城區嘉林邊道28號地下九龍迦南中英文幼稚園

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責任編輯 李志強